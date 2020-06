Evi Hanssen duikt in de duistere kant van het internet in 'Help, Mijn Borsten Staan Online'

De donkerste kant van het internet, waar je pikante selfie plots niet meer privé is, waar de lieve jongen die met je dochter aan het chatten is ineens een man van 57 jaar blijkt te zijn en waar die ene gênante foto het perfecte middel blijkt te zijn om je een paar honderd of duizend euro af te persen.

Het komt in de huidige digitale wereld geregeld voor. In 'Help, Mijn Borsten Staan Online' tast Evi Hanssen de duistere kant van het internet af en praat ze met slachtoffers, daders, ouders en specialisten over sexting, grooming, catfishing en sextortion. Vier fenomenen, vier afleveringen. Over het internet zoals je het liever nìet wil leren kennen.

Evi Hanssen: 'Naaktfoto's versturen is niks nieuws. De kans is groot dat jouw zoon of dochter dit ook doet. Er missen op het internet alleen nog duidelijke normen en waarden hoe hiermee om te gaan. Slachtoffers van bijvoorbeeld sexting of grooming worden vaak verantwoordelijk gesteld voor hun eigen daden; ze worden door anderen als daders gezien. 'Had je er maar niet in moeten trappen', wordt er dan gezegd. Hier moeten we als maatschappij aan werken. Het bespreekbaar maken is in ieder geval een goede eerste stap.'

In de eerste aflevering praat Evi met Joline. Van de ene dag op de andere stortte haar wereld in elkaar: 'Heel de school heeft mijn borsten gezien. Ik wilde niet meer leven', vertelt Joline, die op haar 17e een intieme foto naar haar vriendje verstuurde. Ook Mia deelt haar verhaal, ze was 13 toen ze werd verkracht door Maxime, een groomer die ze online had leren kennen. Maxime deed zich voor als een jongen van 17, maar in werkelijkheid was het een volwassene van 28. Evi confronteert een 52-jarige groomer, die zelfverzekerd komt aanlopen in de veronderstelling een meisje van 14 te ontmoeten. Ze praat met slachtoffers en daders en schetst zo een beeld van de donkere kant die het internet kan hebben.

