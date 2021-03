EO presenteert tweede 'Concert van Hoop'

Foto: © EO 2021

Een jaar na het uitbreken van de coronapandemie zendt de EO een tweede 'Concert van Hoop' uit, live vanuit een leeg Rotterdam Ahoy.

Samen met het Oranje Fonds wil de EO door muziek en verhalen opnieuw hoop geven. Tijdens het concert zijn er optredens van Guus Meeuwis, Diggy Dex, Suzan & Freek en andere artiesten begeleid door het Metropole Orkest. Daarnaast zijn er hoopvolle verhalen van mensen die zich als maatje via het Oranje Fonds inzetten voor een ander, omdat juist nu niemand er alleen voor moet staan. Via eo.nl/concertvanhoop kan iedereen een hoopvol lied uit het concert doorsturen naar iemand die wel wat hoop kan gebruiken.

Op 9 maart 2020 hield minister-president Rutte de eerste persconferentie in verband met het coronavirus. Er mochten geen handen meer geschud worden. Twee dagen later verklaarde de WHO Covid-19 officieel tot pandemie. Nu - een jaar later - is de pandemie nog niet voorbij, maar lijkt er door de vaccinaties weer hoop te gloren aan het einde van de tunnel. EO-presentator Bert van Leeuwen: 'Wie had vorig jaar kunnen denken dat we er nu, maart 2021, nog zo middenin zouden zitten. Maar ik ben hoopvol! Het voorjaar komt eraan, we zien dat mensen oog hebben voor elkaar en voor elkaar klaar willen staan. Het is belangrijk dat we dat blijven doen! Ik hoop dat deze avond naast een te gek concert ook een inspiratie mag zijn voor veel mensen om zich in te zetten voor anderen.'

Artiesten

Aan het Concert van hoop werken meerdere artiesten mee onder wie Guus Meeuwis, Suzan & Freek en Diggy Dex. Andere namen worden later bekend gemaakt. Voor artiesten is de coronapandemie ook een moeilijke tijd; geen optredens, geen volle zalen en veel minder de kans om door muziek hoop te geven aan fans. Guus Meeuwis: 'Wij als artiesten weten als geen ander hoe hoopvol muziek is. Muziek kan de last dragen, daar wordt het lichter van. Ik ben dan ook heel blij dat ik mijn steentje mag bijdragen.'

Voor Diggy Dex is het een bijzondere avond, hij en zijn gezin zetten zich ook in voor anderen via het Oranje Fonds: 'Wij kunnen er als maatjes zijn voor anderen, ik hoop dat veel mensen door de muziek en verhalen geïnspireerd raken om ook iets voor een ander te doen.'

Via de website van het Concert van hoop kunnen de hoopvolle liedjes uit het eerste en tweede concert die hoop geven doorgestuurd worden naar anderen.

Maatjes

In de uitzending is onder andere het verhaal van mevrouw Rommens en Kiki van Gerwen te zien. Kiki wilde graag iets doen voor een ander en maakt nu digitale wandelingen met mevrouw Rommens. Met haar telefoon in de hand loopt Kiki in de oude buurt van mevrouw Rommens die door haar COPD klachten niet veel meer buitenkomt en zo oude herinneringen op kan halen.

Oranje Fonds

Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: 'Samen ervoor zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan is nu nog belangrijker dan het al was. De coronacrisis zorgt voor nieuwe sociale problemen en maakt problemen die al bestonden nog groter. Als het leven veel van je vraagt is meedoen in de samenleving niet vanzelfsprekend. Je kunt je eenzaam voelen of mentaal minder sterk zijn dan je zou willen. Met het 'Concert van Hoop' willen we samen met de EO laten zien hoe belangrijk het is om mensen om je heen te hebben waar je op terug kunt vallen. En dat er voor een ander zijn heel weinig moeite kost, maar wel heel veel betekent.'

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit kennis en netwerk, geld, tijd en erkenning.

Nederland deelt hoop

Via de website eo.nl/concertvanhoop kan iedereen het liedje van het eerste of tweede 'Concert van Hoop' dat hem of haar hoop geeft versturen naar een ander die wel wat hoop kan gebruiken. Het eerste concert vond plaats in oktober 2020 en leverde prachtige reacties en liedjes op.

'Concert van Hoop', woensdag 10 maart om 20.30 uur bij de EO op NPO 1.