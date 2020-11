EO presenteert: 'De Nieuwe Wereld', late night tv met boeken

Vanaf 30 november presenteert journalist en schrijver Mounir Samuel vanuit het Rotterdamse theater Walhalla 'De Nieuwe Wereld'.

In dit late night tv-programma van de EO zet Samuel de schijnwerpers op een boek en agendeert zo, speels en prikkelend, de urgente thema's van vandaag en morgen. Samen met schrijvers, lezers, denkers en kunstenaars opent hij verrassende perspectieven op een nieuwe wereld.

Samuel: 'Dit programma is voor iedereen die net als ik snakt naar zuurstof voor de geest. Het is tijd om te lezen en leren, denken en dichten en vooral met een creatieve blik te bouwen aan een nieuwe wereld.'

'De Nieuwe Wereld' is een wekelijks programma voor cultuurminnaars, zinzoekers, praktisch idealisten en bevlogen denkers.

Eerste aflevering: Het is aan ons – Merlijn Twaalfhoven

We hebben kunst en de artistieke blik nodig om de wereld te redden. Corona doet ons beseffen wat echt belangrijk is. Als je mensen vraagt wat ze missen is dat geen materie, maar het samenzijn met anderen. Dit is het moment om het tij te keren. Hoe zorgen we ervoor dat we samen verschil maken? Dat is voor componist en theatermaker Merlijn Twaalfhoven een van de grootste uitdagingen van nu. Mounir Samuel praat met hem over zijn nieuwe boek Het is aan ons – waarom we de kunstenaar in onszelf nodig hebben om de wereld te redden. Te gast zijn ook de Surinaams-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaersenhout en de Syrisch-Palestijnse kunstenaar Oussama Diab.

Presentator

Mounir Samuel (1989) is politicoloog, journalist, theatermaker en auteur. Hij werkt op de scheidslijnen van media, kunst en cultuur. Hij won o.a. de Dick Scherpenzeelprijs voor jong journalistiek talent en de Lira Correspondent aanmoedigingsprijs voor journalistiek talent onder dertig jaar. Daarnaast stond hij op de longlist van de European Press Prize. Hij is correspondent van de Groene Amsterdammer. Op 1 december verschijnt zijn elfde boek bij uitgeverij Jurgen Maas: Noodzakelijke gesprekken – reflecties op een nieuwe wereld.

'De Nieuwe Wereld', vanaf maandag 30 november om 23.25 uur bij de EO op NPO 2.