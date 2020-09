EO Metterdaad komt in actie voor Rohingya-vluchtelingen

EO Metterdaad komt deze maand in actie voor de uitzichtloze situatie van de Rohingya in Bangladesh. Wat als het lijkt alsof je niet bestaat?

Voor de Rohingya uit Myanmar is dit letterlijk het geval. Ze worden niet erkend en maakten gruwelijke vervolgingen mee. EO Metterdaad, Tear en Museum of Humanity slaan de handen ineen en geven deze vluchtelingen een gezicht en stem met de actie #ikbestaniet.

'De verhalen van de Rohingya over de afschuwelijke dingen die ze hebben meegemaakt, zijn te verschrikkelijk voor woorden. Ze zijn verjaagd uit hun land en zitten getraumatiseerd en zonder toekomstperspectief vast in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Het wordt tijd dat ze gezien worden, hun bestaan doet er wel degelijk toe', licht EO Metterdaad toe. 'Door het verhaal van verschillende Rohingya-vluchtelingen te vertellen in woord en beeld, erkennen we hun bestaan en laten we hen zien. Met de actie #ikbestaniet hopen we een beweging op gang te brengen, als reactie op het wegkijken van de wereld.'

Financiële steun

'We willen de Rohingya-vluchtelingen niet alleen een gezicht en stem geven, maar vragen juist ook financiële steun voor deze vluchtelingen. De situatie voor hen is uitzichtloos. Hulporganisatie Tear zet zich ter plaatse voor hen in met o.a. voedsel, sanitair en psychosociale hulp. Helaas raakt het geld op en zonder deze financiële ondersteuning stopt de hulp aan de Rohingya', aldus EO Metterdaad. 'Daarom voeren we juist nu weer actie, zodat Tear deze noodzakelijke hulp kan blijven bieden.'

Grootste vluchtelingenkamp ter wereld

De Rohingya vormen als moslims een minderheid in het overwegend boeddhistische land Myanmar. Ze worden in Myanmar niet erkend en hebben daarom geen burgerrechten en krijgen geen identiteitspapieren. Daardoor kunnen ze niet studeren, werken of reizen. Precies drie jaar geleden barstte in Myanmar een enorme geweldsexplosie los. Het leger van Myanmar moordde en brandde hele dorpen plat. Mannen, vrouwen, baby’s, niemand werd gespaard. Een miljoen Rohingya vluchtte naar buurland Bangladesh, waar ze al jaren vastzitten in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld.

Speciale uitzending en persoonlijke verhalen

Lees meer over de actie en het persoonlijke verhaal van Rohingya-vluchteling Jannat (meisje, 11) op metterdaad.nl/rohingya. Speciale uitzendingen van EO Metterdaad zijn te zien op zaterdag 12, 19 en 26 september 17.10 uur op NPO 2.

Met de speciale expositie 'Ik besta niet' vraagt het Museum of Humanity van fotograaf Ruben Timman ook aandacht voor dit uitzichtloze probleem.