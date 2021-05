'EO Metterdaad' in actie voor een beter leven voor vrouwen in Pakistan

In Pakistan wordt de cultuur gedomineerd door mannen en is de positie van vrouwen ongelijkwaardig. Elke vier uur wordt er in Pakistan een vrouw verkracht. Nog geen 27% van die vrouwen doet daarvan aangifte bij de politie. 800 vrouwen pleegden het afgelopen jaar uit schaamte zelfmoord.

Ook op het gebied van onderwijs en economische onafhankelijkheid hebben vrouwen het moeilijk. Met de campagne 'Versterking gezocht' vraagt 'EO Metterdaad' hier aandacht voor en worden Pakistaanse vrouwen geholpen om hun zelfredzaamheid te vergroten.

De achterstand van vrouwen en de gevolgen daarvan zijn op veel vlakken zichtbaar. '58% van de vrouwen in Pakistan kan niet lezen of schrijven omdat ze geen toegang hebben tot onderwijs', licht Nienke Bakker, hoofd van 'EO Metterdaad' toe. 'Als gevolg daarvan hebben ze sociaal en economisch een achterstandspositie. Ook is er in Pakistan nog veel sprake van uithuwelijken en zelfs kindhuwelijken. Tijd voor actie, zodat er hoop is op een betere toekomst voor deze vrouwen en meisjes!' Het geld dat wordt opgehaald met de campagne 'Versterking gezocht' wordt ingezet om vrouwen en meisjes zelfredzamer te maken. Bijvoorbeeld door zelfhulpgroepen, onderwijs voor meisjes en projecten om kindhuwelijken te voorkomen. Of het aanbieden van naailessen, zodat inkomen kan worden gegenereerd.

Eigen kledingzaak

In de tv-uitzendingen van 'EO Metterdaad' komen verschillende vrouwen aan bod die betrokken zijn bij de projecten van de hulporganisaties. Bijvoorbeeld Dina. Zij is 35 jaar en heeft drie zoons in de basisschoolleeftijd. Haar man is recent overleden, haar ouders en schoonouders zijn niet in staat om voor haar te zorgen. De kinderen zijn te jong om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Dina kreeg de kans om een naaicursus te doen en is hierna een winkeltje gestart om kleding te verkopen vanuit haar huis. Dankzij deze inkomsten kan ze nu voor haar gezin zorgen.

Over 'Versterking gezocht'

De campagne 'Versterking gezocht' loopt van woensdag 26 mei t/m woensdag 22 juni 2021. In vier uitzendingen van 'EO Metterdaad' ziet de kijker verschillende projecten die direct invloed hebben op een beter leven voor vrouwen en meisjes in Pakistan. De afleveringen zijn te zien op zaterdag 29 mei, 5, 12 en 19 juni om 17.35 uur op NPO 2. Ook zijn de verhalen te lezen op metterdaad.eo.nl.

Doneren kan via www.metterdaad.nl/pakistan.