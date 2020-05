EO komt met Corona Constructie voor nieuw kinderprogramma

Foto: © NPO 2020

Deze zomer wordt een zomer vol bloemexplosies. De EO en NPO Zapp roepen kinderen op om zoveel mogelijk bloemen te planten en Nederland in bloei te zetten. Waarom? Om in actie te komen voor de bij.

Aanstaande zaterdag is de eerste aflevering van het programma 'Zapp Your Planet: Flower Power'. Bekende Zapp-duo’s gaan op pad om BIJ-tuintjes te maken bij mensen die in deze tijd wat vrolijkheid verdienen. Dat doen ze in de unieke 'Corona Constructie', speciaal gemaakt voor het programma om onderling anderhalve meter afstand te houden.

In tien afleveringen van ongeveer vijf minuten gaan bekende Zappers, waaronder Rachel en Elbert, in duo’s langs bij mensen om een BIJ-tuintje te maken. De kinderen kunnen via de website verzoeken indienen en aangeven wie volgens hen een BIJ-tuintje verdient. Bijvoorbeeld een oma of opa die nu erg eenzaam is. Of een juf en meester, die de kinderen zo goed geholpen hebben toen ze niet naar school konden. Omdat ook de Zappers onderling anderhalve meter afstand moeten houden, dragen ze 'De Corona Constructie': een speciale constructie voor twee personen met tussenin een stok van anderhalve meter. Dat vergt wat extra creativiteit voor het tuinieren. De presentatie is in handen van EO-presentator Anne-Mar Zwart.

Bloembommen

Naast het bekijken van het tv-programma kunnen kinderen gratis bloembommen bestellen via zappyourplanet.nl om ook zelf in actie te komen.

Het programma is vanaf zaterdag 30 mei op NPO Zapp te zien op zaterdagen (rond 18.00 uur), zondagen (rond 19.00 uur) en woensdagen (rond 15.30 uur).