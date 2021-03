Eindstand tweede kwalificatieronde 'Gouden Televizier-Ring'

De tweede kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring is afgelopen. Dat betekent dat er weer vijf nieuwe programma's zijn die kans maken op de felbegeerde Ring. En er zitten een paar onverwachte namen bij.

De programma’s die deze ronde de meeste stemmen kregen, zijn een bekende quiz en maar liefst vier (!) realityprogramma’s. Maar dan wel heel verschillende.

Dit is de top 5: (op alfabetische volgorde)

- 'Bureau 040' (RTL 4)

- 'De Slimste Mens' (KRO-NCRV)

- 'Een Huis Vol' (KRO-NCRV)

- 'Kamp van Koningsbrugge' (AVROTROS)

- 'Meiden Die Rijden (POWNED)

Verrassende uitslag

'De Slimste Mens' wist in haar 17de seizoen een recordaantal kijkers te trekken. We zaten allemaal binnen, en toen bleken Philip Freriks en Maarten van Rossem bijzonder goed gezelschap. Ook 'Een Huis Vol' wist zich te plaatsen. Het programma is een klassieker onder de realityprogramma’s en blijft onverminderd populair. Ewout Genemans volgde dit jaar de politie in Eindhoven en dat viel in de smaak: zijn 'Bureau 040' kreeg genoeg stemmen. Nieuwe titels 'Kamp van Koningsbrugge' en 'Meiden Die Rijden' zijn de grootste verrassingen in de top 5.

Kwalificatierondes

De Gouden Televizier-Ring Verkiezing telt in totaal vier kwalificatierondes. Per voorronde plaatst de top 5 zich op de nominatielijst van de Gouden Televizier-Ring Verkiezing die eind augustus start. Dat betekent dat de bovenstaande vijf programma’s nu al kans maken op de Gouden Televizier-Ring 2021!

Online videoserie

Tot slot alvast een blik op dinsdag 30 maart. Want dan start alweer de volgende ronde, namelijk de Kwalificatieronde Televizier-Ster Online-videoserie. In deze ronde maken de makers van de leukste online content van Nederland kans op een prijs.