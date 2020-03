Einde voor 'Goede Tijden Slechte Tijden'?

Het coronavirus legt het hele openbare leven plat en dat merken ook de tv-zenders. De fans van de 'Goede Tijden Slechte Tijden' dreigen hun favoriete soap zelfs te moeten missen vanaf mei.

Volgens de huidige maatregelen in Nederland zijn openbare bijeenkomsten verboden tot 1 juni en dat betekent dat er natuurlijk ook geen tv-opnames kunnen plaatsvinden. Sinds 6 maart worden er geen nieuwe afleveringen van de populaire soap 'Goede Tijden Slechte Tijden' meer opgenomen omdat het wegens het coronavirus niet meer te verantwoorden was. RTL 4 kan nog tot 8 mei nieuwe afleveringen aanbieden, nadat de zender eerder al besliste om te soap niet meer op vrijdag uit te zenden. Op die manier kunnen de fans langer genieten van hun geliefde soap. Hoe het na 8 mei verder moet, is momenteel voor iedereen onduidelijk. De zender laat weten verschillende scenario's te bekijken, waaronder de mogelijkheid om na 1 juni weer nieuwe afleveringen op te nemen. Aan het huidige tempo van 4 afleveringen per week, komen er nog tot de vierde week van mei nieuwe afleveringen van 'Goede Tijden Slechte Tijden' op televisie. Oorspronkelijk zou de seizoensfinale op 26 juni uitgezonden worden, maar door de huidige situatie is dat niet zeker.



Bron: AD