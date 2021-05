Eerste editie online NPO Innovatie Festival op 3 juni

Hoe brengt media-innovatie Nederland vooruit? De Nederlandse mediawereld maakt zich op voor het eerste NPO Innovatie Festival. Een online festival op 3 juni aanstaande, waar de NPO samen met omroepen, mediabedrijven en talloze inspirerende sprekers terugblikken én vooruitkijken op tal van innovaties bij de publieke omroep.

Professionals, makers, denkers, uitvinders, studenten en andere geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor het allereerste NPO Innovatie Festival.

Martijn van Dam, als NPO-bestuurslid verantwoordelijk voor innovatie en technologie: 'We willen als publieke omroep vooroplopen in media-innovatie en daarom verkennen we continu nieuwe mogelijkheden om belevenissen te creëren, verhalen te vertellen en ons publiek op allerlei manieren in aanraking te laten komen met onze content. NPO en de omroepen zoeken daarin de samenwerking met bedrijven in onze omgeving en willen open zijn over wat we doen, bereiken en leren. Daarmee hopen we innovatie in de hele mediasector te stimuleren. En dat is ook precies de achterliggende gedachte van dit eerste NPO-innovatiefestival: informeren én inspireren om samen te innoveren.'

NPO Innovatie Prijs

Tijdens de eerste editie van het festival wordt ook voor de eerste keer de NPO Innovatie Prijs uitgereikt, waarvoor we nu de nominaties bekend kunnen maken. Een jury, onder leiding van IT-ondernemer en oud-topschaatser Ben van der Burg, bepaalt wie de prijs krijgt voor het meest innovatieve media-concept van de afgelopen 2 jaar.

Dit zijn de vijf genomineerden:

1. AI Songfestival (VPRO)

2. Wadoeje (NTR)

3. Pointer 'De straat die niet meer bestaat' (KRO-NCRV)

4. Deepfake (EO)

5. Zapp x TikTok

De winnaar zal worden bekendgemaakt tijdens de afsluitende talkshow.

Voor wie?

Het online festival is vooral bedoeld om Nederlandse mediamakers uit alle hoeken van de mediawereld bij elkaar te brengen. Programmamakers, omroepmedewerkers, gevestigde namen, start-ups, maar ook studenten zijn welkom om het festival online te volgen. De uitnodigingen hiervoor zijn eerder dit voorjaar verstuurd. De afsluitende talkshow wordt live gestreamd op de site van het festival en is daarmee ook voor het publiek toegankelijk. Dan wordt ook de innovatieprijs uitgereikt.

NPO Innovatie

Het online festival is een initiatief van NPO Innovatie, een twee jaar geleden gestart onderdeel van de publieke omroep dat nieuwe diensten, platformen, technologieën en werkwijzen onderzoekt om het publiek ook op andere manieren in aanraking te laten komen met verhalen en daarmee maatschappelijke impact te creëren.

Niet alleen ten behoeve van de hele publieke omroep, maar ook breder. Martijn van Dam: 'We willen de mediasector helpen versterken. Innovatie is volgens de Mediawet een van onze publieke taken. We houden ons bezig met kennisdeling binnen en buiten de Nederlandse publieke omroep, we streven ernaar onze collega's te inspireren en zoeken actief de samenwerking op met start-ups en gevestigde mediabedrijven.'

Dit alles staat dus ook centraal tijdens de eerste editie van het NPO Innovatie Festival 2021 op 3 juni 2021. Lees er meer over op de speciale site: www.npoinnovatiefestival.nl. Dit is ook de plek voor geïnteresseerden om zich in te schrijven voor één van de online workshops, showcases en inspirerende plenaire sessies of de afsluitende talkshow.