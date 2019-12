Eerste bakker verlaat de tent van 'Heel Holland Bakt'

Zondag is bekendgemaakt wie als eerste de 'Heel Holland Bakt'-tent moest verlaten. Het avontuur stopte helaas voor ingenieur Ingmar. In een exclusief interview op onze website blikt hij terug op zijn bakervaring in de tent.

Ingmar ziet zichzelf niet als een doorsnee 'Heel Holland Bakt'-type. Als ingenieur is hij de hele dag bezig met cijfers en rekenmodellen. Thuis bakt hij graag een taart voor zijn vrouw Anouk of zijn collega's. 'Ik vind het heel leuk als mensen mij anders zien dan alleen een man die goed kan rekenen.'

'Ik heb me voor de grap aangemeld'

Ingmar woont samen met Anouk en dochter Saga in een modern appartementencomplex in Leiden. Vanuit zijn raam heeft hij een wijds uitzicht over de stad met in de verte een rij windmolens. 'In mijn nieuwe baan ontwerp ik torens voor grote windturbines die op zee worden geplaatst. Dus dit uitzicht past wel bij mij.'

Thuis is Ingmar vaak in de keuken te vinden en Anouk gaf hem dat ene zetje om mee te doen aan 'Heel Holland Bakt'. 'Ik heb me voor de grap aangemeld, echt met het idee dat ik het toch niet zou worden. Maar toen mocht ik ineens met twee taarten naar Amsterdam komen en daarna nog een keer naar de bakkerij van Robèrt. Ik vind het heel leuk om te laten zien dat een man zoals ik graag bakt en daar op zijn eigen manier plezier uit haalt.'

'Die klok is niet leuk'

Bakken is voor Ingmar een manier om te ontspannen, maar in de tent was het heel andere koek. 'Niemand van ons vond het leuk om te bakken met de klok. Toch was ik niet heel erg gestrest in de tent, voor mijn gevoel had ik alles onder controle.' Ingmar had daarom ook niet verwacht dat hij als eerste zou afvallen in de wedstrijd, een teleurstelling die hij wel even weg moest slikken. 'Ik had me zo goed voorbereid maar op de tweede dag was Robèrt niet tevreden over het recept dat ik gebruikte voor mijn botercrème en daar werd ik flink op afgerekend. Ik ben best ver gekomen in de wedstrijd, maar dat voelt niet zo als je de eerste bent die afvalt.'

Duurzaam bakken

Met het ontwerpen van windmolens probeert Ingmar een bijdrage te leveren aan een groene wereld. En ook thuis is hij daar heel bewust mee bezig. 'Bij het bakken gebruik altijd afwasbare spuitzakken en ik kan trots zeggen dat ik bijna geen eten heb weggegooid tijdens 'Heel Holland Bakt'. Ik heb heel veel taarten ingevroren of met een smoesje op mijn werk uitgedeeld. Tijdens het bakken gebruik je vaak roomboter en als je bedenkt dat een koe daarvoor zo haar best heeft gedaan, dan is het toch erg om het zomaar weg te gooien. En als er toch iets in de keuken mislukt dan doe ik de ganzen bij ons in de buurt er een plezier mee, want die eten echt alles. Zo komt het toch weer in de kringloop van het leven terecht.'

