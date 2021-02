Eerste aflevering van 'Muziekstad' in Rotterdam: Raw Roets, Naaz en Froukje

In de eerste aflevering van de achtdelige serie 'Muziekstad' trekt Eva Koreman naar Rotterdam. Drie artiesten brengen hun lokale scene in kaart: aanstormend hiphop-talent Raw Roets brengt een ode aan zijn stad Rotterdam en vertelt hoe de dood van rapper/mentor Feis hem raakte.

Zangeres/songschrijver Naaz wil van de wereld een iets mooiere plek maken. En popster-in-wording Froukje verwondert zich over het onverwachte succes.

Over 'Muziekstad'

Van de huiskamerstudio naar de oefenruimte, van de snackbar naar de nachtclub en van het schoolplein naar het poppodium: 'Muziekstad' vindt de spannendste artiesten in alle windrichtingen. In elke aflevering staat één stad centraal, waar drie artiesten of bands hun lokale scene in kaart brengen. Zij leiden ons rond langs de plekken waar ze hun muziek schrijven, de locaties die vormend zijn geweest en hen inspireren. Ze geven een intiem kijkje in de keuken, en de artiesten treden op in het lokale poppodium.

In 'Muziekstad' wordt niet gefocust op de namen die al in elke talkshow aanschuiven, maar juist ook op de spannende underground en de artiesten van de toekomst. In Rotterdam ontmoet Koreman de eigenzinnige popartiesten Froukje en Naaz, in Amsterdam gaat ze langs bij het hiphop-collectief SMIB, in Zwolle onderzoekt ze hoe het eraan toegaat sinds Opgezwolle de handdoek in de ring gooide en in Tilburg duikt ze in de moshpit van de heavy gitaarscene.

VPRO 3voor12 & NPO 3FM

De serie is gemaakt door 3voor12, het platform voor alternatieve popmuziek van de VPRO. De complete livesessies van de artiesten zijn te zien op: vpro.nl/3voor12. In '3voor12 Radio' op 3FM wordt uitgebreid aandacht besteed aan het programma.

'Muziekstad', wekelijks vanaf 20 februari op zaterdag om 23.00 uur bij de VPRO op NPO 3.