Eerste aflevering van KRO-NCRV's 'Wandelhart': Sportievelingen

Deze zomer slaan Omroep Gelderland en KRO-NCRV de handen ineen voor ht wandelprogramma tijdens de vakantieperiode: 'Wandelhart'. In de week waarin normaal gesproken de Vierdaagse plaatsvindt, lopen Harm Edens en Joris Linssen dwars door de provincie Gelderland.

Ze tekenen de mooiste verhalen op over gastvrijheid, pijn en verbroedering. Naast de bekende plaatsen van het grootste wandelevenement ter wereld, komen ook andere wandeletappes aan bod.

Maandag start Harm Edens in Spijk (De Betuwe) en Joris Linssen aan de andere kant van Gelderland, in Winterswijk. Op deze eerste dag van hun tocht dwars door Gelderland treffen ze een aantal getrainde wandelaars. Harm verlaat de slingerende Linge en loopt een tijd mee met pelgrim Sandra. Haar liefde voor wandelen ontstond tijdens het trainen voor de Vierdaagse. Ze loopt in haar eentje pelgrimstochten van 2000 kilometer. Onderweg naar Lourdes en Santiago de Compostella ontdekte ze dat ze op het leven mag vertrouwen. 'Vertrouwen dat het goed komt, dat je onderdak vindt.'

Joris ontmoet in de Achterhoek veteraan Ronald van Dort. Hij verloor op missie in Afghanistan beide benen. Sindsdien gaat hij door het leven in een rolstoel. Opgeven is geen optie: 'Alles kan, als je maar wilt.' Fanatiek is Ronald zeker, in 2018 wist hij de Vierdaagse in recordtempo af te leggen. Zijn droom is twaalf keer de Vierdaagse te rollen. 'Het twaalfde kruisje is het allermooiste.'

'Wandelhart', maandag 19 juli om 19.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.