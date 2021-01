'EenVandaag' komt met 'StemTV'

Foto: AVROTROS - © Nico Kroon 2021

Joost Vullings en Vincent Rietbergen komen met een vervolg op de succesvolle FormatieVlog uit 2017. De Haagse verslaggevers hielden met hun populaire vlogs kijkers op een luchtige en laagdrempelige manier op de hoogte van alle perikelen rond de formatie.

'StemTV' verschijnt vanaf nu elke vrijdag tot aan de verkiezingen op 17 maart op het YouTube-kanaal van 'EenVandaag'. Vullings en Rietbergen vormen samen met politiek journalist Marloes Lemsom en presentator Splinter Chabot het gezicht van 'StemTV'.

'Wie 'StemTV' kijkt weet wat de partijen vinden van de belangrijkste onderwerpen, leert lijsttrekkers op een informele wijze kennen en ziet hoe politieke partijen ons proberen te verleiden', aldus politiek commentator Joost Vullings.

Verkiezing in coronatijd

Dit verkiezingsjaar is totaal anders! Lijsttrekkers kunnen niet naar de kiezers toe: ze zijn veroordeeld tot TV-studio’s en hun eigen online kanalen. 'StemTV' schept orde in de chaos en brengt tot aan de verkiezingen op 17 maart wekelijks een verkiezingsoverzicht. Met prikkelende vragen, verrassende anekdotes, korte interviews en vrolijke analyses brengen Vullings, Lemsom, Rietbergen en Splinter de verkiezingsstrijd van 2021 in beeld.

Dit viertal, van twintiger tot vijftiger, zit op de huid van de campagne. De kijker wordt meegenomen achter de schermen van het Binnenhof. Wat wordt er door de journalisten onderling besproken als zij in afwachting zijn van een nieuwe Corona-persconferentie? Hoe bereiden politieke partijen zich voor op een 1,5 meter-campagne? Hoe beïnvloedt de val van het kabinet de verkiezingsstrijd? En wist je dat Mark Rutte heel vaak op de klok kijkt als Hugo de Jonge aan het woord is tijdens een perconferentie? Den Haag is nooit meer hetzelfde na het kijken van 'StemTV'.

Politieke junkies

Joost Vullings is politiek commentator van 'EenVandaag' (AVROTROS). Door zijn jarenlange ervaring als politiek verslaggever is Vullings als geen ander in staat om politiek nieuws en achtergronden te brengen en te becommentariëren. Auteur Splinter Chabot maakte in 2019 voor AVROTROS de televisieserie 'SPLINTER', in de politiek. Met een een flinke dosis optimisme en enthousiasme belichtte hij de leuke kant van de politiek. Voordat politiek verslaggever Marloes Lemsom aan de slag ging bij 'EenVandaag' werkte ze onder andere voor het televisieprogramma 'Buitenhof'. Een echte nieuwsjager die haar hand niet omdraait voor een stevig politiek interview. Programmamaker en presentator Vincent Rietbergen is bekend van Haagsch College.

'StemTV' is er voor iedereen, maar speciaal voor de jongere helft van Nederland. Vier afleveringen zijn al te bekijken.

'StemTV', vanaf nu tot 17 maart iedere vrijdag een nieuwe aflevering op het Youtube-kanaal van 'EenVandaag'.