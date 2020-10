Een reis naar de toekomst met Splinter Chabot, Nick Schilder en Hans Dorrestijn

Hoe ziet de wereld er over 10, 20 of zelfs 50 jaar uit? Kijken in de toekomst is onmogelijk, maar in De Wereld van Morgen geven Splinter Chabot, Nick Schilder en Hans Dorrestijn een sneakpreview van wat ons te wachten staat én laten ze de innovaties zien die ons leven in de nabije toekomst voorgoed kunnen veranderen.

'De Wereld van Morgen' wordt dit jaar tijdens de klimaatweek uitgezonden en daarom is er speciale aandacht voor vernieuwing op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast wordt in dit AVROTROS-programma de winnaar van de prestigieuze Nederlandse Innovatieprijs bekendgemaakt!

Nick Schilder en Hans Dorrestijn bezoeken dé plek in Almere waar in 2022 de Floriade Expo met het thema 'Growing Green Cities' verrijst. Op het terrein is al een voorproefje te zien, waaronder The Growing Pavilion, dat geheel bestaat uit natuurlijke materialen zoals mycelium, beter bekend als schimmel. Hans bezoekt ook The Green Village op de campus van de TU Delft, het enige plekje in Nederland waar geen 'bouwbesluit' geldt. Hier experimenteert men volop over hoe onze woon-, werk- en leefomgeving er in de toekomst uit gaan zien. Ondertussen krijgt Nick in het LUMC in Leiden te zien hoe organen uit menselijke stamcellen worden gekweekt. Zou dit de oplossing kunnen zijn voor het tekort aan donoren en het gebruik van proefdieren?

Tot slot vliegt razende reporter Splinter per helikopter naar 's werelds eerste revolutionaire, offshore waterstoffabriek in de Noordzee, waar schone energie wordt opgewekt. Voor het probleem van droogte ontdekt hij innovatieve oplossingen voor het tekort aan (zoet) water en proeft hij algen als alternatief voor het vervuilende palmolie dat in heel veel van onze producten zit.

'De Wereld van Morgen', maandag 19 oktober om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.