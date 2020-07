Droom op wielen verwezenlijken in 'Foodtruck Gezocht'

Het is de nieuwe, romantische droom van veel mensen: Een eigen foodtruck! Lekker eigen baas zijn, veel vrijheid, weg van het drukke, saaie leven op een kantoor en back to basic koken in een kleine foodtruck op gezellige festivals.

In het nieuwe AVROTROS-programma 'Foodtruck Gezocht' gooien mensen het roer volledig om en starten een foodtruck. Sommigen zeggen hun baan op, anderen gaan voor het grote geld en weer anderen willen uit de WW of simpelweg iets nieuws in hun leven. Ze gaan op zoek naar een foodtruck en een goed concept om hun droom te verwezenlijken. Er staat veel op het spel, want ze moeten hun geld nu verdienen met de foodtruck. Dat gaat niet zonder slag of stoot.

In iedere aflevering staat één verhaal centraal. In de eerste aflevering is het avontuur van Dirk Poffers te zien. Hij doet zijn naam eer aan, want zijn droom is een foodtruck met poffertjes. Hij importeert een grote Amerikaanse truck maar dat zorgt voor flink wat hobbels op de weg, want lukt het hem wel om de truck aan de praat te krijgen, te verbouwen en festival-waardig te maken? Naast Dirk zijn onder anderen te zien: Andrea die met haar theatrale voorkomen wafels gaat verkopen en haar klanten tegelijkertijd entertaint met haar zangkunsten, Simone die ondanks haar teleurstellingen in de liefde toch de liefde wil verspreiden met haar foodtruck. Vader Patrick en zoon Siemen die voor het eerst van hun leven samen gaan werken, maar helemaal niet handig zijn met koken en met verbouwen, het koppel Menno en Linda dat hun samengestelde gezin van 8 kinderen inzet en Zainab die haar succesvolle baan heeft opgezegd om haar Pakistaanse roots achterna te gaan.

Gaat het ze lukken? Lukt het hen om hun romantische droom te verwezenlijken?

'Foodtruck Gezocht', vanaf woensdag 8 juli om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.