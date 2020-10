Driedelige documentaire 'The Trump Show' bij de VPRO

De driedelige documentaireserie 'The Trump Show' vertelt in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen het verhaal van president Donald Trump die zijn ambt wist in te vullen als ware het een realityshow.

Collega's en ex-collega’s van Trump vertellen over zijn uitdagingen als 'president van de vrije wereld'.

Tijdens de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen wordt er teruggekeken op vier jaar Donald Trump in het Witte Huis. Tegen alle verwachtingen in werd hij verkozen tot president van de Verenigde Staten en ging zijn wens in vervulling. Hij werd de beroemdste man op aarde. Hoe is het om zonder politieke ervaring aan het hoofd te staan van een grote wereldmacht?

Aflevering 1 (Zaterdag 31 oktober, 22.25, NPO 2)

Donald Trump kwam het Witte Huis binnen en bracht meteen al veel chaos met zich mee. Zijn nieuwe collega’s wisten niet goed om te gaan met zijn onvoorspelbaarheid. Na een jaar had Trump alle pogingen om hem te veranderen of ‘op te voeden’ getrotseerd en wist hij hoe hij het presidentschap wilde invullen.

Aflevering 2 (Zondag 1 november, 23.05, NPO 2)

Toen Donald Trump in zijn tweede jaar de slag te pakken had, begon hij te genieten. Tot zijn verleden hem dreigde in te halen. De uitdagingen volgden elkaar snel op: van een MeToo-schandaal, het verraad van Michael Cohen, het Mueller-onderzoek en het Russische schandaal. Trump werd hierdoor bozer en humeuriger. Hij sloeg hard terug en leunde steeds meer op de duistere aantrekkingskracht van zijn populistische nationalisme.

Aflevering 3 (Maandag 2 november, 23.25, NPO 2)

Donald Trump stond in zijn laatste jaar voor de grootste uitdagingen van zijn presidentschap. Nadat hij nét niet werd afgezet door de Oekraïne-affaire, dwongen de coronacrisis en de Black Lives Matter-protesten hem tot moeilijke keuzes.

Productie: BBC / 72 Films

Regie: Rob Coldstream

'The Trump Show', dagelijks vanaf 31 oktober om 22.25 uur, op 1 november om 23.05 en 2 november om 23.25 uur bij VPRO op NPO 2.

Vanaf 31 oktober is de serie in zijn geheel te bekijken op NPO Start Plus.