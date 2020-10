Dramaserie 'The Loudest Voice' over oprichter Fox News bij BNNVARA

Met de zevendelige dramaserie 'The Loudest Voice' biedt BNNVARA een inkijkje in de ontstaansgeschiedenis van de Amerikaanse conservatieve nieuwszender Fox News.

De serie volgt Roger Ailes (gespeeld door Russel Crowe) vanaf 1996, wanneer hij wordt ontslagen bij zijn werkgever CNBC en besluit aan de slag te gaan voor Fox News, een nieuwe concurrerende nieuwszender van Rupert Murdoch. De nietsontziende Ailes is van drie zaken overtuigd: conservatieve kijkers hebben behoefte aan hun eigen nieuws, nieuws hoeft niet per se over feiten te gaan en als het goed gaat met Fox, kan hij niet de laan uit worden gestuurd.

Hoe ging Ailes te werk? Wat deed hij om Fox News naar de top te brengen, en wat waren de gevolgen van zijn acties voor zijn persoonlijk leven?

In de eerste aflevering is te zien hoe Roger Ailes het heeft verbruid bij zijn werkgever CNBC, maar desondanks een coulante behandeling krijgt op weg naar zijn ontslag. Dat komt de zender duur te staan als de plannen van Ailes bekend worden. Rupert Murdoch wil een concurrerende nieuwszender beginnen en Ailes moet die gaan leiden. De deadline van de lancering van de nieuwe zender nadert en Ailes maakt geen vrienden.

Cast: Russel Crowe (won voor zijn rol als Roger Ailes dit jaar de Golden Globe voor 'beste acteur in een miniserie'), Naomi Watts, Sienna Miller, Annabelle Wallis, Seth MacFarlane, Simon McBurney, Aleksa Palladino e.a.

De zevendelige dramaserie 'The Loudest Voice' is vanaf 23 oktober om 22.20 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2. Ook zijn alle afleveringen nu te zien op NPO Plus.