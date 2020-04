'Dragon's Den' van start op Omroep WNL

Foto: © Omroep WNL 2019

Vanaf zondag 12 april is het internationaal succesvolle programma 'Dragons' Den' te zien bij WNL op NPO 1. De serie wordt gepresenteerd door Quote-hoofdredacteur en 'Op1'-presentator Sander Schimmelpenninck.

In 'Dragons' Den' krijgen beginnende ondernemers die op zoek zijn naar een investeerder, de kans om hun eigen bedrijf te pitchen aan vijf van de meest succesvolle zakenmensen van ons land. Zij hebben hun sporen ruimschoots verdiend en gaan nu hun geld, kennis en ervaring delen met startende ondernemers. Michel Perridon, Nikkie Plessen, Won Yip, Shawn Harris en Pieter Schoen zijn samen goed voor zo’n 1 miljard euro en investeren met hun eigen geld.

In dit eerste seizoen zien we veertig ondernemers die allemaal één droom hebben: van hun bedrijf een wereldsucces maken. Maar daar hebben ze wel een investering van een Dragon voor nodig. De pitchers krijgen één kans om met een hun presentatie de Dragons te overtuigen om in hun bedrijf te investeren. En dat gaat niet iedereen even makkelijk af.

Van prestatiebevorderende boxershorts, tot aggregaten op zonnepanelen, van vriesverse babyvoeding tot oprolbare posterverwarmingen, ze passeren allemaal de revue. Alleen de allerbeste ondernemers zullen winnen en de anderen gaan een illusie armer naar huis. De Dragons trekken flink de portemonnee en laten zo de droom van tientallen ondernemers uitkomen. De investeringsbedragen variëren van 50.000 tot en met 800.000 euro en in totaal wordt er ruim 4,5 miljoen euro geïnvesteerd door de Dragons, een ongekend hoog bedrag.

Sander Schimmelpenninck: 'Deze show laat zien hoe het ondernemerschap in Nederland zich heeft ontwikkeld. Een eigen bedrijf beginnen is al lang niet meer iets voor grijze mannen in pak, maar een droom van bijna iedereen. De dynamiek tussen de Dragons en de veelkleurigheid van de ondernemers maakt 'Dragons' Den' tot inspirerend entertainment in een tijd waarin we wel wat positiviteit kunnen gebruiken.'

Bert Huisjes: 'WNL vindt dat het ondernemerschap - groot en klein - in tijden van crisis alle steun verdient. Onze samenleving leunt zwaar op juist de inventiviteit van deze mensen, die de economie draaiende houden, of zelfs een nieuwe impuls geven. Dragons' Den is een programma waarmee we mensen willen inspireren. En die inspiratie is en was er ook bij de Dragons, onze investeerders. Niet eerder werd er in de wereldwijde geschiedenis van dit roemrijke programma zo enorm door hen geïnvesteerd. Deze investeringen blijven staan. Laten we met 'Dragons' Den' kijken naar alle inventiviteit die ons land te bieden heeft. Met ernst, en natuurlijk soms ook een een gulle lach.'

'Dragons' Den' wordt geproduceerd door Vincent TV, is created by Nippon TV in Japan en wordt wereldwijd gedistribueerd door Sony Pictures Television.

'Dragons' Den', vanaf zondag 12 april om 21.30 uur bij WNL op NPO 1.