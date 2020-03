Door coronavirus voorlopig geen publiek bij uitzendingen Omroep MAX

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

Het coronavirus grijpt om zich heen. Ook in Nederland merken we steeds meer de gevolgen hiervan. Het krijgt langzaam meer invloed op onze dagelijkse gang van zaken en evenementen worden verplaatst of afgezegd. Ook Omroep MAX kondigt maatregelen aan.

MAX heeft besloten dat vanaf 12 maart 2020 er voorlopig geen publiek meer plaats zal nemen in alle uitzendingen van MAX. Zowel bij radio- als televisie-uitzendingen. Jan Slagter: 'Dit in het belang van ons publiek. Wij willen groepen mensen uit verschillende delen uit het land niet op dagelijkse basis op één plek bij elkaar brengen. We adviseren mensen om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen, maar als omroep gaan we een stap verder.'

Zodra u uitzendingen van Omroep MAX weer bij mag wonen, laten wij het weten op MAX Vandaag en via onze sociale media-kanalen.

Risico’s uitsluiten

Afspraken van werknemers met mensen van buiten de organisatie worden geannuleerd. 'We doen deze afspraken telefonisch. We willen zoveel mogelijk risico’s uitsluiten, zodat we onze kerntaak kunnen blijven uitvoeren; namelijk het maken van programma’s.'