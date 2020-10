Documentaire 'My Friend, The Mayor' bij Max Westerman op NPO 1

De Amerikaanse verkiezingen komen eraan. In een land waar polarisatie hoogtij viert laat Max Westerman, de oud-correspondent, zien dat het ook anders kan gaan.

In zijn documentaire 'My Friend, The Mayor' volgt hij een linkse homoseksueel, die burgemeester wil worden van een conservatieve plaats in de buurt van New York. Is dat mogelijk in het tijdperk van Donald Trump?

De meeste inwoners stemden vier jaar geleden op The Donald. Westerman filmt zijn vriend tijdens de campagne, waarbij het uiteindelijk draait om de beste persoon op de juiste plek. 'My Friend, The Mayor' volgt de strijd tot de spannende ontknoping, en schetst een inspirerend portret van de lokale democratie in een sterk verdeeld Amerika.

Dit is de eerste documentaire die Westerman zelf heeft gefilmd. Dicht op de huid van de hoofdpersonen, en dat levert een bijzonder en persoonlijke verhaal op.

'My Friend, The Mayor' van Omroep WNL wordt uitgezonden op zondag 25 oktober om 23.15 uur bij Omroep WNL op NPO 1.