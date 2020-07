Documentaire 'Het Is Maar Haar' bij BNNVARA online op NPO 3

Waarom vinden wij als maatschappij 'haar' zo belangrijk? In de documentaire 'Het is Maar Haar' gaan Lotte Boon (22) en Lauren Verbrugh (22) op een persoonlijke zoektocht naar de betekenis van haar. Of beter gezegd, het ontbreken ervan.

Lotte Boon heeft de auto-immuunziekte Alopecia Areata waardoor zij weinig tot geen haar heeft. Daarom doet ze al elf jaar lang elke ochtend een pruik op. Maar waarom doet ze dat eigenlijk? Waarom durft ze niet kaal te zijn? Is het omdat de maatschappij 'haar' zo belangrijk vindt? En durft ze de uitdaging aan om zonder pruik te gaan stappen in Amsterdam?

In de documentaire vertelt Lotte over haar leven met Alopecia en hoe het was om vanaf 11-jarige leeftijd een pruik te dragen. Z​ij kende geen leeftijdgenoten die ook kaal waren, dus had ze de keuze voor een pruik al snel gemaakt. In de documentaire komen ook andere personen met de ziekte Alopecia aan het woord. Lotte merkt dat kaal zijn bij vrouwen toch minder normaal wordt gevonden dan bij mannen. Maker Lauren realiseert zich door het maken van deze documentaire hoe belangrijk haar eigen blonde lokken voor haar zijn. Het is onderdeel van haar identiteit. Maar waarom eigenlijk?

Lotte Boon: 'Het is heel gek dat de hele wereld mijn grootste geheim nu kent, maar het voelt als de grootste opluchting ooit. En ja, Alopecia is best vervelend, maar uiteindelijk is het ook maar haar. Ik hoop dat we kaalheid bij vrouwen meer kunnen normaliseren met onze film, ​want kaal of niet, met of zonder pruik; je bent oké zoals je bent.'

'Het Is Maar Haar', vanaf donderdag 9 juli bij BNNVARA op NPO 3LAB.