Documentaire 'Antonie & Merlijn: 10 Jaar Later' te zien bij Net5 Powered by LINDA.

Documentaire 'Antonie & Merlijn: 10 Jaar Later' te zien bij Net5

Maandag 5 oktober zendt Net5 Powered by LINDA. om 20.30 uur de documentaire 'Antonie & Merlijn: 10 Jaar Later' uit die Merlijn Kamerling (21) over zijn vader maakte. Het is dan op een dag af tien jaar nadat acteur en zanger Antonie Kamerling overleed.

In een persoonlijke zoektocht gaat Merlijn aan de hand van onder meer gesprekken met familieleden, Lola Brood, Bastiaan Ragas, Daphne Deckers, Martine Sandifort, Gerard Ekdom en Michiel Veenstra op zoek naar wat zijn vader heeft nagelaten, zowel door de manier waarop hij leefde als de manier waarop hij stierf. Wat heeft Antonie voor Nederland betekend? En heeft de dood van Antonie iets betekend voor het taboe op zelfmoord?

Nederland was in shock toen de populaire acteur Antonie Kamerling op 6 oktober 2010 een einde aan zijn leven maakte. Hij was slechts 44 jaar oud. Het ongeloof was groot omdat hij alles leek te hebben wat iemand zich kan wensen: een succesvolle carrière, een leuke vrouw en twee mooie kinderen, de 11-jarige Merlijn en de 5-jarige Vlinder. Maar Antonie was manisch depressief.

Inmiddels is Merlijn volwassen en kan hij zich amper een voorstelling maken van wie zijn vader was. Merlijn herinnert hem niet als depressief en ziet hem al helemaal niet als een beroemd acteur en zanger, voor Merlijn was hij gewoon een vrolijke vader die altijd met hem voetbalde en stoeide. Pas later beseft Merlijn hoeveel mensen zijn vader kenden en hoe populair hij was door zijn rollen in onder meer 'Goede Tijden, Slechte Tijden', 'All Stars' en 'De Kleine Blonde Dood'.

Wat is er 10 jaar later nog over van de sterrenstatus van zijn vader? Herkennen mensen hem nog als ze een foto van hem zien? Waar denken ze dan aan? Is Antonie Kamerling nog net zo populair of is hij tegenwoordig vooral die man die zelfmoord pleegde?

Met de oude Cadillac van zijn vader trekt Merlijn het land door op zoek naar antwoorden. Zo peilt hij de reacties van mensen op straat als hij een foto van zijn vader laat zien, hoort hij van cabaretière Martine Sandifort waarom ze geobsedeerd is geweest door Antonie, spreekt hij Bastiaan Ragas over wat de dood van zijn broer voor hem betekent en heeft hij een bijzondere ontmoeting met Lola Brood, die ook haar vader verloor aan zelfdoding. Tenslotte gaat Merlijn op pad met het belangrijkste dat Antonie heeft achtergelaten: vrouw Isa en dochter Vlinder. Hoe hebben zij de afgelopen tien jaar beleefd?

'Antonie & Merlijn: 10 Jaar Later' is een documentaire van Matthijs Kleyn en Dibbes Verbeek geproduceerd door Het Volk.

'Antonie & Merlijn: 10 Jaar Later', maandag 5 oktober om 20.30 uur bij Net5 en op KIJK.nl.