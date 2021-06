Docu 'Memphis Depay  met beide benen' biedt unieke inkijk in de wereld van Memphis

Het is 16 december 2019 als Memphis Depay zijn absolute nachtmerrie beleeft in een wedstrijd tegen Rennes. De aanvoerder van Lyon en gevierde spits van het Nederlands elftal, die op dat moment record na record verbreekt, gaat naar de grond. Het ziet het niet goed uit.

De chaos barst los nadat duidelijk wordt dat Memphis zijn kruisbanden heeft gescheurd. Druk wordt er gespeculeerd over wel of niet kunnen meedoen aan het EK. Is het eindtoernooi met Oranje haalbaar? Of is het ijdele hoop? Sommigen schrijven hem af, maar als het aan Memphis ligt, gaat het 'gewoon' lukken. Als Ronald Koeman in Rome komt kijken en zijn sterspeler ziet revalideren, vertrouwt hij de regisseur toe: 'Als iemand het kan, dan is het Memphis wel.'

Filmmaker Jessica Villerius volgt de aanvaller van Oranje dicht op de huid vanaf de voor hem allesbeslissende operatie tot aan zijn eerste Champions League wedstrijd na zijn zware blessure. De film toont de wereld van Memphis, waarvan vaak maar een klein deel zichtbaar is voor de buitenwereld en laat meerdere gezichten zien van de man waarover iedereen een mening lijkt te hebben. Angst, geluk, kritiek, dromen, racisme, pijn, rijkdom, muziek, zijn broer in de tbs-kliniek en zijn missie. Memphis laat niets onbesproken of ongezien: van intieme beelden in de uitslaapkamer van het ziekenhuis tot rappend achter het stuur.

Na de blessure van Memphis geeft iedereen gevraagd en ongevraagd advies. Waar hij zich moet laten behandelen, wie de opererend arts moet zijn, hoe lang hij uit de running zal zijn, wat Koeman (destijds trainer van het Nederlands Elftal) moet doen. Memphis laat het gelaten over zich heenkomen en maakt zelf de keuze voor dokter Mariani in Rome. Hij besluit, tegen alle voorspellingen in, om binnen enkele maanden weer als aanvoerder op het veld te staan. Net na de operatie zegt hij daarover: 'Het gaat me lukken. Dat is gewoon mijn mindset. Ik stop niet voordat het me is gelukt.'

Tussen het bijna militaristische schema dat Memphis zichzelf heeft opgelegd om te revalideren, zien we hem ook genieten met zijn moeder en beste vrienden terwijl hij in Dubai revalideert. Ook laat hij de camera's toe als hij zijn broer in de tbs-kliniek in Groningen opzoekt. 'Ik ga mijn broer niet verstoppen. Hij is mijn broer en ik houd van hem. Ik heb een enorme following, ik kan laten zien dat je hierover moet praten. Ik zeg niet dat iedereen dat moet doen, maar ik vind het belangrijk om wél te doen.'

Jessica Villerius: 'Ik weet precies niets van voetbal maar wilde per se dit intieme proces, van iemand die altijd zó onder een vergrootglas ligt, vastleggen. Het leverde mooie gesprekken op over dingen waar hij niet veel over praat. Ik zag iemand die een doorzettingsvermogen en een discipline heeft om jaloers op te zijn, iemand die het liefst zijn voeten en muziek het woord laat voeren en daar verdomd goed in is. Maar ook iemand die soms moeite heeft anderen te vertrouwen en eigenlijk altijd, ongeacht wat hij doet, kritiek krijgt.' Zelf heeft Memphis daar wel een verklaring voor: 'Waarom ik altijd de zondebok ben? Waarschijnlijk omdat ik doe wat ik wil.''

