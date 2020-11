'Diwali Show' met Roué Verveer en Narsingh Balwantsingh op NPO 2

Kerst, Pasen, Suikerfeest, Chinees Nieuwjaar... DIWALI! Elk jaar vieren meer dan een miljard Hindoes wereldwijd Diwali. Ook wel bekend als het 'Lichtjesfeest'.

Een prachtige feestdag waarop de overwinning van het goede op het kwade wordt gevierd. Dit jaar valt die op 14 november.

NTR-presentator Narsingh Balwantsingh en cabaretier Roué Verveer slaan de handen ineen en maken samen een uitbundige en gezellige 'Diwali Show'. Voor het eerst in het theater en op TV. Geschikt voor jong, oud, Hindoe, niet-Hindoe, gezinnen, stelletjes, vrienden... iedereen. Met optredens van dansgroep Pretima Ke Dewashrie, zangeres Madhu Lalbahadoersing en De Diwali live band o.l.v. Setish Bindraban.

Geniet van indrukwekkende optredens, mooie verhalen en uiteraard ook veel grappen!

Narsingh Balwantsingh en Roué Verveer zijn beiden van Surinaamse afkomst. Maar waar de een van Hindoestaanse afkomst is, is de ander dat duidelijk niet. Maakt niet uit, Narsingh legt het Roué graag allemaal uit.

Voor de NTR presenteert Narsingh al jaren het programma 'Iedereen Verlicht', waarin hij in zijn tuk tuk op zoek gaat naar 'verlichte' mensen. Roué laat in zijn shows zien hoe belangrijk is het als je om elkaar en met elkaar kunt lachen. Het is voor het eerst dat Narsingh en Roué samen op het toneel staan.

'Diwali Show', zaterdag 14 november om 22.05 uur bij de NTR op NPO 2.