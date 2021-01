Dit zijn de genomineerden voor de 'Zapp Awards 2021'

Foto: © NPO Zapp/Raymond van Olphen 2020

Klaas van Kruistum en Britt Dekker hebben vrijdag de top 10 genomineerden van de Zapp Awards bekend gemaakt in 'Zapplive Extra'. Zij maken kans om op zaterdag 13 februari met een felbegeerde Zapp Award naar huis te gaan.

Meer dan 37.000 kinderen hebben gestemd op hun favoriete presentatoren, programma's, online sterren en artiesten van het afgelopen jaar.

Bekijk hier alle genomineerden:

Favoriete Jeugdprogramma

- 'Brugklas'

- 'Checkpoint'

- 'Creator Camp'

- 'De Regels van Floor'

- 'H3L'

- 'Heel Holland Bakt Kids'

- 'Junior Songfestival'

- 'Klaas Kan Alles'

- 'Mollenstreken'

- 'SpangaS de Campus'

Favoriete Track NL

- Ali B feat. Poke & Judeska - Anderhalf

- Luan Bellinga - Cowboy (vet geweldig)

- Lucilla Bellinga & Fara Bellinga - Samen de Wereld aan

- Miss Montreal - Door de wind

- Rolf Sanchez - Más Más Más

- Snelle - Smoorverliefd

- Snelle & Davina Michelle - 17 miljoen mensen

- Snelle en Suzan & Freek - De overkant

- STUK feat. zanger Kafke - Puberbrein

- Unity - Best friends

Favoriete Jeugdfilm

- 'De Club van Sinterklaas en het Grote Pietenfeest'

- 'De Expeditie van Familie Vos'

- 'De Familie Claus'

- 'De Grote Sinterklaasfilm'

- 'De Grote Slijmfilm'

- 'De Piraten van Hiernaast'

- 'Engel'

- 'Kruimeltje en de strijd om de goudmijn'

- 'Misfit 3 De Finale'

- 'Poeslief'

Favoriete Familieprogramma

- Chantal Komt Werken'

- De Slimste Mens'

- Goede Tijden, Slechte Tijden'

- Het Perfecte Plaatje'

- Holland's Got Talent'

- Hunted'

- Lachen om Home Video's'

- LEGO Masters'

- The Masked Singer'

- The Voice of Holland (Kids & Senior)'

Favoriete Online Serie

- BOOS'

- Brugklas: Schrikscène'

- De Zomer van Zoë'

- Jungle Survival'

- Korthom: Schooltour'

- Legends of Gaming'

- Roadtrippers'

- StukTV: De Drop'

- StukTV: De Stilste Show'

- StukTV: Opgesloten'

Favoriete Ster Jeugdprogramma

- André van Duin

- Buddy Vedder

- Freek Vonk

- Gioia Parijs

- Lavezzi Rutjes

- Marije Zuurveld

- Nathan Rutjes

- Vincent Visser

- Wendy Ruijfrok

- Yip Andjar

Favoriete Ster Online

- Boaz van Boggelen

- De Bellinga's

- Enzo Knol

- Familie Lakap

- Lisanne Dijkstra

- Matthyas het Lam | Fifalosophy/Matthy

- Meester Jesper

- Nikkie de Jager | NikkieTutorials

- StukTV

- Wouter van der Vaart

Stembussen tweede ronde geopend

Vanaf vandaag staat de teller op nul en zijn de stembussen weer geopend. Kinderen kunnen tot en met zaterdag 30 januari opnieuw stemmen op de tien genomineerden per categorie. Stemmen kan via zappawards.nl. Aansluitend wordt dan de top 3 genomineerden bekend gemaakt. Wie de winnaar wordt van de categorie 'Favoriete Jeugdprogramma' blijft tot het laatste moment spannend: kinderen kunnen gedurende de awardshow op hun favoriete jeugdprogramma stemmen.

'NPO Zapp Awards 2021'

De 'NPO Zapp Awards' zijn dé jaarlijkse publieksprijzen voor beste programma’s, presentatoren, online sterren en artiesten van het afgelopen jaar, bepaald door kinderen. Vanaf vrijdag 15 januari stemmen kinderen op het Favoriete Jeugdprogramma, Favoriete Ster Jeugdprogramma, Favoriete Familieprogramma, Favoriete Track NL, Favoriete Ster Online, Favoriete Online Serie en Favoriete Jeugdfilm NL. Het gala is zaterdagavond 13 februari live vanuit Studio 21 in Hilversum te zien op NPO Zapp op 3.

Wie maak jij dit jaar zo trots als een pauw? Met deze vraag in het achterhoofd bepalen kinderen wie op zaterdag 13 februari naar huis gaan met één van de felbegeerde Zapp Awards. Een vast onderdeel van de Zapp Awards is de Veer-In-Je-Reet-Award, dat dit jaar naar het mooiste initiatief in coronatijd gaat. De Veer-In-Je-Reet Award is een prijs voor kinderen die belangeloos iets gedaan hebben om het leven van anderen wat mooier te maken.

De 'NPO Zapp Awards' worden sinds 2018 uitgereikt. Kinderen stemmen van vrijdag 18 december tot en met zaterdag 13 februari online op hun favorieten via zappawards.nl. De NPO Zapp Awards is een samenwerking van NPO Zapp en KRO-NCRV.