Dit zijn de genomineerden voor de Pride Awards 2021

De genomineerden voor de Pride Awards 2021 zijn bekend. AVROTROS reikt voor de tweede keer een Pride Award uit aan één bekende en onbekende LHBTI+-held; iemand die dit jaar zijn of haar nek heeft uitgestoken voor de LHBTI+-community.

Nikkie de Jager, Lisa van Ginneken, Naomie Pieter, Michiel van Erp en André van Duin maken kans op deze prijs. De vijf genomineerden zijn geselecteerd door een jury bestaande uit voorzitter Cornald Maas (AVROTROS-presentator), Marie Ricardo (strategisch directeur COC Nederland) en Jessie Maya (winnaar Pride Awards 2019). Zij kozen uit een lange, door publiek aangedragen, lijst gegadigden de genomineerden en winnaar.



Cornald Maas over de genomineerden: 'De jury is er zeer van onder de indruk hoe de vijf genomineerden zich, in een veelbewogen tijd, op onderscheidende wijze hebben ingespannen voor de LHBTI+-gemeenschap en daarmee - ook voor de toekomst - het verschil hebben gemaakt.'



Onbekende LHBTI+-helden

Ook in de categorie ‘onbekende LHBTI+-helden’ selecteerden de jury vijf kanshebbers. Dit zijn de genomineerden:

Barry Beijer en Danny Houtkooper, makers van de podcast Gewoon Homo

Sherryl Netteb, dj en voorzitter van Colours of Pride

Mike Gerritsen, amateurvoetballer die publiekelijk uit de kast kwam

Tammy Schoots, transgender activiste

Annefleur Schipper en Vera Siemons, makers van de podcast De Lesbische Liga



Ieder jaar wordt de Pride Award ontworpen door een kunstenaar uit de LHBTI+-gemeenschap. De prijs is dit jaar vormgegeven door illustrator Sioejeng Tsao.



Pride bij AVROTROS

AVROTROS omarmt de Pride en komt daarom op tv én online met een kleurrijke programmering, waarin iedereen zich thuis kan voelen. Bijvoorbeeld met de YouTube-serie Pride Talk (vanaf 2 augustus), en de Pride special Lieve SPLNTR!.



'Lieve SPLNTR!', 7 augustus om 22.05 uur bij AVROTROS op NPO 3