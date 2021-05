Dit zijn de eerste repetitiebeelden van Jeangu Macrooy op podium Eurovisie Songfestival!

Foto: AVROTROS - © Rinse Fokkema 2021

De kop is eraf voor Jeangu Macrooy. Hij repeteerde donderdag voor de eerste keer op het grote podium van het Eurovisie Songfestival in Ahoy. Lukt het om met 'Birth of a New Age' Europa te overtuigen?

Veel kleuren, goed gezongen en opnieuw prachtig in beeld gebracht. De Nederlandse delegatie weet natuurlijk hoe ze een act in elkaar moeten steken. Kijk en oordeel vooral zelf:



Ook de volgende dagen staan er nog heel wat repetities op het programma. Jeangu verdedigt de Nederlandse kleuren tijdens de eerste halve finale op dinsdag 18 mei. Daar treft hij onder andere ook de Belgische inzending Hooverphonic. Zo volg je het Eurovisiesongfestival bij AVROTROS!