Dit zijn de bakduo's en eerste beelden uit 'Heel Holland Bakt Kids'

Foto: Omroep MAX - © Roland J. Reinders 2020

In 'Heel Holland Bakt Kids' gaan jonge bakkers samen met hun vader of moeder het bakavontuur aan. Zes bakduo's gaan de sterren van de hemel bakken in de 'Heel Holland Bakt'-tent en de deelnemers zijn nu eindelijk bekend!

Op Zapp.nl/HeelHollandBakt stellen Annika en Jelle, Julian en Elma, Marem en Bernadette, Mees en Bas, Saar en Francis, en Sophie en Mirjam zich aan Nederland voor. Dat niet alleen, óók zijn ze nu al te zien in de trailer van Heel Holland Bakt Kids!

In de eerste aflevering van 'Heel Holland Bakt Kids' is het thema Dierendag! De bakduo’s betreden voor het eerst de grote befaamde baktent, waar meer dan duidelijk is wat het thema is. De bakduo’s decoreren deze aflevering dierendonuts en maken een beestachtig mooi spektakelstuk; een dierentaart. Ondertussen is André druk bezig met konijn Jodocus en de andere beestenbende...

Bekijk de trailer van Heel Holland Bakt Kids hier.

Over 'Heel Holland Bakt Kids'

Na zeven seizoenen 'Heel Holland Bakt' mogen nu ook kinderen alles in de strijd gooien om de beste thuisbakker te worden. En dat doen zij niet alleen, want de kandidaten vormen teams met hun vader of moeder. Onder toeziend oog van de juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven doen de bakduo’s uit 'Heel Holland Bakt Kids' hun uiterste best om elke week tot meesterbakkers verkozen te worden en uiteindelijk de felbegeerde finale te behalen én te winnen! Natuurlijk is presentator André van Duin ook weer van de partij.

'Heel Holland Bakt Kids', geproduceerd door Blue Circle, is de Nederlandse versie van de Britse Junior Bake Off, naar het format van Love Productions.

'Heel Holland Bakt Kids', vanaf zaterdag 3 oktober om 19.25 uur wekelijks op NPO Zapp.