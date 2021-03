Dit is de nieuwe deskundige in 'RTL Boulevard'

Foto: RTL 4 - © RTL 2019

'RTL Boulevard' heeft er een nieuwe muziek- en entertainmentdeskundige bij: 538-dj Frank Dane zal vanaf vanavond regelmatig aanschuiven aan de desk van het programma. Dat maakte presentator Luuk Ikink vanochtend bekend in 'De 538 Ochtendshow'.

Het is niet de eerste keer dat Frank Dane aanschuift als vaste deskundige in 'RTL Boulevard'. Op 18 mei 2016 was hij voor het eerst te zien als presentator van de entertainmentrubriek.

Luuk Ikink: 'Je bent natuurlijk al eerder een lange tijd deskundige en verslaggever bij ons geweest, maar ging je focussen op je ochtendprogramma, daarom vertrok je bij ons.' Al lachend voegt hij toe: 'Nou, volgens mij ben je er zelf ook achter gekomen dat dat een beetje trekken aan een dood paard is, je komt lekker weer terug.'

Frank Dane: 'Ik wil je niet gelijk verbeteren Luuk, maar mij is verteld dat ik jou gewoon ga vervangen, haha!.'