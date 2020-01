Dionne Stax ontrafelt familiegeheimen in nieuw seizoen 'DNA Onbekend'

Foto: © AVROTROS 2020

'DNA Onbekend' is vanaf donderdag 30 januari terug met een nieuw seizoen n een nieuwe presentator. Dionne Stax gaat op pad met mensen die voor eens en voor altijd het antwoord willen weten op prangende vragen als: is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader?

En: zijn mijn broers wel echt mijn familie? Grote twijfels en onbeantwoorde vragen over familiebanden laten diepe sporen na in het leven van deze mensen, want leven in het ongewisse veroorzaakt veel verdriet. Dionne brengt in 'DNA Onbekend' de uitslag van de test die een eind kan maken aan een leven vol onduidelijkheden en ontkenningen.

In de eerste aflevering spreekt Dionne met Lynda. Zij wil niets liever dan weten of Henk, de man die zij als vader ziet, ook écht haar vader is. Henk krijgt op achtjarige leeftijd een ongeluk, waarna hij door een val op zijn kruis onvruchtbaar wordt verklaard. Hij krijgt een relatie met een vrouw en wonder boven wonder krijgen zij twee kinderen; André en Lynda. Wanneer haar moeder overspelig blijkt te zijn, beginnen de twijfels bij Lynda toch toe te nemen. Is Henk wel haar echte vader? Lynda’s moeder is inmiddels overleden. Alleen een DNA-test kan uitsluitsel bieden.

Daarnaast het verhaal van Jannet. Haar moeder Gerda krijgt na haar scheiding met Albert een relatie met Jan, waarbij ze in de huishouding werkt. Deze relatie eindigt wanneer Gerda toch weer gevoelens blijkt te hebben voor haar ex-man Albert. In de periode, waarin Gerda zwanger is geworden van Jannet, had zij seksueel contact met zowel Jan als Albert. Gerda is inmiddels overleden en Jannet is achtergebleven met de vraag: wie is mijn échte vader? Jan of Albert? De DNA-test biedt uitkomst.

'DNA Onbekend', vanaf donderdag 30 januari om 20.35 uur bij AVROTROS NPO 1.