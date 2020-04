Digitale AI Songfestival gaat door

Hoewel het Eurovisie Songfestival in Rotterdam helaas is afgelast, gaat het digitale AI Songfestival wél door. In aanvulling op het Eurovisie Songfestival is er door de VPRO, NPO Innovatie en NPO 3FM gewerkt aan een liedjeswedstrijd voor artificiële intelligentie.

Het is een experiment om te onderzoeken of computers net zo’n goede Songfestivalhit kunnen schrijven als Duncan Laurence een jaar geleden deed.

Computers van teams uit heel Europa en Australië hebben de afgelopen weken overuren gedraaid om de ultieme hit te genereren. De 13 deelnemende teams staan te popelen om hun inzendingen aan de wereld te laten horen. Vanaf 10 april zijn alle AI-liedjes online te beluisteren en kan het publiek stemmen. Welke computers zouden zo mee kunnen doen aan het officiële Eurovisie Songfestival van 2021 en verdienen douze points? De winnaar wordt op dinsdag 12 mei digitaal bekendgemaakt.

Muzikale AI experts

Naast de publieke beoordeling worden alle inzendingen ook beoordeeld door een panel van AI-experts. Het panel bestaat uit Vincent Koops (NL), Senior Data Scientist bij RTL en componist, Anna Huang (US), toonaangevend AI-onderzoeker in muziek generatie en Ed Newton-Rex (UK), componist en hoofd van het AI-lab van ByteDance.

YouTube-serie

In het verlengde van het AI Songfestival maakt de VPRO een YouTube serie over AI en muziek. In de serie wordt één van de Nederlandse teams, met onder andere Willie Wartaal, in hun proces gevolgd. In vijf afleveringen, die vanaf vrijdag 10 april op het YouTube-kanaal van 3FM worden gedeeld, verkennen ze de verschillende aspecten van AI. Ze formuleren de ingrediënten voor de ultieme hit, zoeken manieren om een computer zelfstandig een catchy melodie te laten componeren en laten een machine een songtekst schrijven.

YouTube serie vanaf vrijdag 10 april, 17.00 uur via youtube.com/3fm. Het AI Songfestival is ook te volgen via 3voor12 radio op 3FM.