Dieuwertje Blok op stap met bekende Nederlanders in tv-programma 'Reisgenoten'

Foto: ONS - © Media Tornado 2021

Op 2 januari gaat bij tv-zender ONS het gloednieuwe TV-programma 'Reisgenøten' in première. Dieuwertje Blok ontvangt bekende Nederlanders in Denemarken, die allemaal een bijzondere link hebben met het land.

Samen trekken zij een aantal dagen met elkaar op, voeren goede gesprekken en ontdekken de mooiste plekjes in Denemarken. Dieuwertje gaat onder meer op stap met Carry Tefsen, Leontien van Moorsel, Ronald Giphart en Twan Huys. Reisgenøten is een heerlijk TV- programma dat niet waarin we niet alleen de gasten, maar ook het land beter leren kennen.

In zes afleveringen van 'Reisgenøten' ontvangt Dieuwertje Blok zes bekende Nederlanders, met wie ze elk 3 dagen de mooiste plekken van Denemarken bezoekt en onderweg bijzondere gesprekken voert.

Aflevering 1: Carry Tefsen

Dieuwertje blok ontvangt Carry Tefsen met wie zij het stadje Skægen bezoekt, waar de Noordzee en de Oostzee samenkomen. Het stadje staat bekend om het mooie licht en is daarom zeer geliefd bij kunstenaars. Carry Tefsen is naast actrice ook schilderes en laat zich in deze aflevering inspireren door deze bijzondere plek.

Aflevering 2: Twan Huys

Na zijn vertrek bij 'RTL Late Night' schreef Twan Huys een boek over wandelen. Samen met Dieuwertje trekt Twan er een aantal dagen op uit om te gaan wandelen door een prachtig heuvelachtig en bosrijk gebied in Denemarken.

Aflevering 3: Robèrt van Beckhoven

Denemarken is trots op de taartjes die ze serveren bij een traditioneel kafe bord: een koffietafel met 21 harde en zachte taartjes met een rijke geschiedenis. TV-kok Ròbert van Beckhoven reist af met Dieuwertje naar Denemarken om een traditionele Brødtort te maken. De roggenbroodtaart is het klapstuk van de kafe bord.

Aflevering 4: Leontien van Moorsel

In 2022 wordt een deel van de Tour de France gereden door Denemarken. Leontien van Moorsel en Dieuwertje Blok trekken hun fietskleding aan en stappen op de fiets om door de prachtige landschappen van Denemarken te fietsen en een gedeelte van de route af te leggen. In een hottub voeren ze een intiem gesprek.

Aflevering 5: Maik de Boer

Naast zijn werk als stylist richt Maik de Boer tegenwoordig ook huizen in. Denemarken is het land van design, daarom neemt Dieuwertje hem mee naar het spectaculaire glasmuseum Holmegaard, waar ze hun liefde voor design delen.

Aflevering 6: Ronald Giphart

Schrijver Ronald Giphart is een echte foodie en een kookgek. In Denemarken kan hij zijn hart ophalen met de Nordic kitchen: pure, simpele en verse producten van een vruchtbare grond. Samen met Dieuwertje vangt hij zijn eigen kip, plukt hij groenten in de mooiste moestuin van Denemarken en bereidt hij een heerlijke maaltijd voor hen twee.

'Reisgenøten', vanaf 2 januari iedere zondag om 20.30 uur bij ONS.