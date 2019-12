Diederik Ebbinge lanceert talkshow 'Promenade'

Al sinds zijn jonge jaren is Diederik Ebbinge een groot bewonderaar van talkshows. Zijn gedrevenheid in combinatie met zijn ervaring als kijker vormden de afgelopen jaren vrijwel dagelijks de inspiratie om een droom na te jagen.

Een droom die nu eindelijk verwezenlijkt wordt met zijn eigen Late Night Talkshow 'Promenade' op NPO 3.

'Promenade' is een programma op het snijvlak van 'Pauw' en 'Beau', met een knipoog naar 'DWDD', 'Jinek' en 'Café Hendriks & Genee', maar is zeker ook schatplichtig aan iconische talkshows als 'Barend & Van Dorp' en 'Ursul'. 'Wel ga ik het heel anders doen', benadrukt Ebbinge, die met 'Promenade' mikt op een plekje in het hart van talkshowspectrum 'door in het gat te duiken dat de andere praatprogramma’s momenteel laten liggen.'

Wat hij precies anders gaat doen wil Ebbinge nog niet kwijt. 'Er komt geen desk, geen bank, geen tafel. Wel zijn we bezig met een skyline.' Ook meldt Ebbinge dat hij het liefst met vaste gasten gaat werken. 'Ik ben op zoek gegaan naar talkshowgasten die net dát hebben wat een goede talkshowgast nodig heeft: een vlotte babbel, kennis, humor, nieuwsgierigheid, maar vooral een stevige mening.' Hij is dan ook heel blij dat Ton Kas, Henry van Loon en Eva Crutzen zich aan 'Promenade' hebben willen verbinden: 'Wat mij betreft zijn zij dé nieuwe talenten in talkshowland.' Ook over de toon van het programma wil Ebbinge nog niet veel loslaten: 'In principe wordt het een journalistiek, opiniërend en informerend programma met analyse, duiding en een unieke mix van meningen. Er zijn visuele bijdragen van Sander van de Pavert. Tegelijkertijd mag er ook best gelachen worden en is er ruimte voor amusement.'

'Promenade' wordt vanaf 22 december wekelijks uitgezonden op NPO 3 op het tijdslot van 'Zondag met Lubach'. 'Grote schoenen om te vullen natuurlijk. Ongelooflijk dat ik nu al op zijn plek mag staan', aldus een trotse Ebbinge.

'Promenade', vanaf zondag 22 december om 21.10 uur bij de NTR op NPO 3.