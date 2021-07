'Diana's Decades': een leven in de schijnwerpers

In de nieuwe documentairereeks 'Diana's Decades' zoomt de EO in op de dertig jaren uit prinses Diana's leven waarin zij volop in de schijnwerpers stond. Een leven waarin zij groeide van 'de onbekende en verlegen vriendin van' tot een zelfverzekerde, modieuze vrouw die veel voor anderen betekende.

Befaamde journalisten, fotografen en designers vertellen over de benoemingswaardige gebeurtenissen uit haar leven.

'Blauw Bloed'-presentator en royaltydeskundige Jeroen Snel spreekt de Nederlandse voice-over teksten in: 'In 'Diana's Decades' komen de meest gerenommeerde royaltydeskundigen die Groot-Brittannië kent aan het woord. Opvallend aan de documentaire vind ik dat 24 jaar na haar overlijden nog steeds nieuwe feiten naar boven komen. Over haar jeugd, haar liefde voor Charles, de verwijdering en haar eenzaamheid. Maar ook hoe ze een nieuwe invulling gaf aan haar leven en een rolmodel werd voor de wereld. Als eerste Britse royal stak ze letterlijk haar hand uit naar mensen in nood. Ze omarmde en knuffelde doodzieke aidspatiënten en slachtoffers van landmijnen. En nog steeds is Diana een voorbeeld voor velen.'

Dertig jaar Prinses Diana

De driedelige documentaire brengt drie decennia van het leven van Diana in beeld. Het begint met de kennismaking als verlegen vriendin van de Britse kroonprins Charles. Door haar huwelijk met Charles transformeert Diana in een moderne prinses die veel bewondering weet af te dwingen. In 1982 worden Diana en Charles ouders van hun eerste zoon, prins William.

In de jaren '80 groeit Diana uit tot een zelfverzekerde, gepassioneerde pleitbezorger voor onder meer de bestrijding van aids. Ze leert hoe ze haar positie kan gebruiken om voor anderen op te komen en maakt daar gebruik van. Diana wordt een stijlicoon en wordt de meest gefotografeerde vrouw ter wereld.

In de jaren '90 laat ze steeds meer haar emotionele kant zien. Door deze nieuwe openhartigheid en de opkomst van massacommunicatie worden haar huwelijksproblemen openbaar. Dit alles samen leidde tot een echtscheiding van prins Charles en het noodlottige ongeval waarbij Diana om het leven kwam.

De EO-documentaire 'Diana's Decades' is vanaf vrijdag 16 juli wekelijks te zien om 22.05 uur op NPO 2.