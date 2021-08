Deze Olympische hoogtepunten zie je live op discovery+!

Foto: discovery+ - © Discovery Benelux 2021

Je mist letterlijk niéts van de Olympische Spelen door af te stemmen op Eurosport of te streamen via discovery+. Wat doen de Nederlandse atleten in Tokio? Je kan het beleven alsof je er zelf bij was. Wij geven je graag een overzicht van wanneer je best je wekker zet!