'De Windsors': achter de schermen bij het Britse koningshuis

In de zesdelige documentaireserie 'De Windsors' zendt de EO het Úchte, dramatische en veelbesproken verhaal uit van de Britse koninklijke familie.

Indrukwekkend archiefmateriaal en commentaar van deskundigen zorgen ervoor dat het leven van 'De Windsors' heel dichtbij komt. De docu staat stil bij de keuzes die ze maakten en de bijzondere weg die ze aflegden. Het is een weg vol wendingen: van de schokkende troonsafstand van Edward VIII tot de sprookjesachtige kroning van koningin Elizabeth, het tragische overlijden van prinses Diana en de pracht en praal van de koninklijke huwelijken van de afgelopen jaren.

Jeroen Snel, presentator van 'Blauw Bloed': 'De Britse koninklijke familie heeft zich ondanks alle oorlogen, scheidingen, schandalen en ruzies ontzettend goed staande weten te houden in de moderne wereld. Tegen alle verwachtingen in. Er zijn al veel series gemaakt over deze befaamde familie, maar deze serie omvat een complete eeuw. Van de onmogelijke liefde van koning Edward VIII tot het opmerkelijke huwelijk van prins Harry.'

Over de serie

De serie begint in 1917, als de familie de naam Windsor aanneemt. Prins Edward moet kiezen tussen de troon en een huwelijk met de Amerikaanse Wallis Simpson. In de volgende afleveringen is te zien hoe andere koningen en koninginnen hem opvolgen. Zo wordt in de tweede aflevering de verlegen, stotterende George VI gekroond die in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog het aanzien van de monarchie moet herstellen. In de derde aflevering wordt de jonge Elizabeth II koningin. Ze staat voor de keuze tussen het aanhouden van traditie en het moderniseren van de monarchie waar haar echtgenoot voorstander van is. Prins Charles is eerste in de lijn van troonopvolging. Zijn verhaal komt naar voren in de vierde aflevering. Er rust een zware last op zijn schouders, want hij moet trouwen en zorgen voor een erfgenaam van de Windsor-dynastie. In de vijfde aflevering is te zien hoe het huwelijk tussen de prins en prinses van Wales scheuren begint te vertonen en hoe koningin Elizabeth belandt in een van de moeilijkste fasen van haar lange ambtsperiode. De serie wordt afgesloten met een kijkje in het leven van prins William en prins Harry en een vooruitblik naar de toekomst.

'De Windsors, achter de schermen bij het Britse koningshuis', vanaf 21 juli om 22.05 uur bij de EO op NPO 2.