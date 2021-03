De uitreiking van de 'Ster Gouden Loeki' bij MAX

Op woensdag 3 maart wordt de 'Ster Gouden Loeki' weer uitgereikt: de prijs voor de mooiste, leukste en populairste commercial volgens het publiek.

In een bijzonder programma worden maar liefst drie prijswinnaars bekendgemaakt; de Bronzen, Zilveren en Gouden Loeki worden vergeven. Het jaar 2020 werd gekenmerkt door corona. Dat was ook veelvuldig terug te zien in de uitgezonden reclames. Wat is volgens het publiek de beste reclame van 2020?

Dit jaar maakt MAX voor het eerst het programma over de uitreiking van de 'Ster Gouden Loeki'. Onder leiding van Carrie ten Napel worden in een studio de prijzen uitgereikt. Daar zal Hans Klok op spectaculaire wijze de winnaar van de 'Ster Gouden Loeki' onthullen. Welke elementen zorgen ervoor dat een reclame succesvol is? In het programma is onder meer aandacht voor de invloed van taal, muziek en personages op een commercial. Zo gaan we op zoek naar het jongetje uit de reclame, waarbij hij een jonge olifant pest door het beest een chocolaatje voor te houden. Hoe is het nu met hem? En waarom zeiden we eigenlijk allemaal 'goeiemoggel', nadat het woord door een reclame onze huiskamer in kwam? Neuropsycholoog en hoogleraar Klinische Neuropsychologie Margriet Sitskoorn komt langs en verklaart de invloed van reclames op het brein.

Hanneke Drenth, bekend van Spijkers met Koppen, is gefascineerd door taal en kan als geen ander woorden om haar heen verwerken tot een lied. De zangeres treedt op met een speciaal nummer over reclame én taal. De kijker kent ook ongetwijfeld de bekende reclamemelodie van Hermine Deurloo. De muzikant komt langs met haar mondharmonica. Nog meer muziek is er van Joe Buck. De zanger werd bekend doordat zijn nummer in 2019 te horen was in een ontroerende reclame. Het lied The Way You Take Time werd ontdekt door de radiostations en staat inmiddels hoog in de Reclamemuziek Top 40 Aller Tijden.

'Ster Gouden Loeki'

Elk kwartaal kiest een onafhankelijk pubiekspanel de tien mooiste, leukste en populairste commercials van dat kwartaal. Dat levert in totaal veertig kwartaalwinnaars op. Deze veertig commercials worden vervolgens opnieuw aan een onafhankelijk panel voorgelegd, met een top tien als resultaat. De winnaar van de 'Ster Gouden Loeki' wordt uiteindelijk voor vijftig procent bepaald door het publiekspanel en voor vijftig procent door het Nederlands publiek. Naast de 'Ster Gouden Loeki' worden ook een Zilveren en Bronzen Loeki vergeven.

'Ster Gouden Loeki' wordt gemaakt door Omroep MAX, in samenwerking met Ster.

'Ster Gouden Loeki', woensdag 3 maart om 21.25 uur bij Omroep MAX op NPO 1.