'De Slag om Texas' vanaf zondag bij de NTR

Vanaf zondag zendt de NTR de vierdelige documentaireserie 'De Slag om Texas' uit. Daarin reist Eelco Bosch van Rosenthal door de Amerikaanse staat Texas, waar het Amerika van de toekomst razendsnel vorm krijgt.

Decennialang gold Californië als het beloofde land. Nu is dat Texas, een staat groter dan Frankrijk. Nu al vindt één op de tien geboortes in de VS daar plaats. De grensstaat in het zuiden - zou het een zelfstandig land zijn, dan was het de 10e economie in de wereld - werkt als een magneet op nieuwkomers van buiten en binnen de Verenigde Staten. Ze vinden er werk, ruimte en betaalbare huisvesting. Vergeet de Hollywood-clichés: Texas is een moderne staat die razendsnel verandert.

In de frontlinie

Maar met de groei kwam ook de discussie. Booming Texas lag de afgelopen jaren in de frontlinie van alle grote debatten die in de VS werden gevoerd: over immigratie, over klimaatverandering en over de vraag of Amerika nog wel een democratie is.

Presidentsverkiezingen

Met de presidentsverkiezingen in het vizier reizen 'Nieuwsuur'-journalist Eelco Bosch van Rosenthal en regisseur Hans Pool door Texas, waar je nu al kunt zien hoe Amerika er in de toekomst uitziet.

Aflevering 1 (zondag 5 april, 20.35 uur, NPO 2): De verlosser

Terwijl Amerika's grootste staat Californië worstelt, groeit de nummer twee, Texas, als kool. Vanwege de komst van vooral millennials en minderheden ruiken de Democraten ineens kansen in een staat die sinds 1976 op de Republikeinen stemt. De razend populaire politicus Beto O'Rourke gaat in een voorstad van Houston langs de deuren om zijn partijgenoten te helpen. Maar duizend kilometer naar het noordwesten, in de conservatieve Texas Panhandle, kennen ze maar één verlosser: Donald Trump.

'De Slag om Texas', zondag 5, 12, 19 en 26 april om 20.35 uur bij de NTR op NPO 2.