'De Nationale Kerstavond' met kerstvertelling door Johnny de Mol en muzikale hoogtepunten

Foto: © KRO-NCRV 2020

KRO-NCRV presenteert op donderdag 24 december 2020 een unieke kerstviering: 'De Nationale Kerstavond'. Johnny de Mol vertelt het aloude kerstverhaal, vertaald naar het nu en verrassend actueel blijkt te zijn.

Met bijzondere kerstliedjes van Simone Kleinsma, Edsilia Rombley, de 3J’s en een geweldig kerstkoor. Live om 22.30 uur vanuit de Domkerk in Utrecht op NPO 1.

Kerstnachtviering thuis

Onder het mom: 'Als we niet met z’n allen naar de kerstnachtviering kunnen, komt de kerstnachtviering naar jou', brengt Johnny de Mol op kerstavond een alternatieve kerstvertelling vanuit de Domkerk in Utrecht. Normaal puilen de kerken op kerstavond uit, voor veel mensen is dit het moment van bezinning en in saamhorigheid kerstliederen zingen. Nu dat door COVID-19 helaas niet mogelijk is wil KRO-NCRV kijkers een unieke gemeenschappelijke kerstbeleving bieden met 'De Nationale Kerstavond', live op NPO 1. Samen met de artiesten Edsilia Rombley, Simone Kleinsma, de 3J’s, Buddy Vedder, Samantha Steenwijk en de Domcantorij, het koor van de Domkerk.

Rode draad van 'De Nationale Kerstavond' is het bekende aloude kerstverhaal uit de Bijbel dat Johnny in een hele actuele en persoonlijke vertelling brengt . In zijn kerstvertelling deelt De Mol persoonlijke en maatschappelijke lichtpuntjes en vergelijkt hij de kribbe met zijn wieg en die van anderen. Johnny reist in zijn vertelling langs hoop, troost, dromen en beloftes die we koesteren voor het komend jaar. Muzikaal en emotioneel kracht bij gezet door de mooiste kerst- en popliedjes, gezongen door een aantal van de beste artiesten van Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland, één van de grootste kerkgenootschappen van ons land, roept kerkgangers op om massaal naar 'De Nationale Kerstavond' van KRO-NCRV op NPO 1 te kijken: 'Kerst is een feest vol belofte. Met de komst van kerstkind Jezus kwam een nieuw begin. Juist in deze ellendige coronatijd is dat een bemoedigende boodschap. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vroeg ons als kerken om iets te bedenken nu mensen niet massaal naar de kerstnachtdienst kunnen. Heel mooi dat we kerstavond samen voor de buis kunnen vieren', aldus Jurjen de Groot, voorman van de Protestantse Kerk.

Meezingbeleving

'De Nationale Kerstavond' is een verbindende en alternatieve 'kerstnachtviering' waarmee we alle Nederlanders een toegankelijke en hartverwarmende 'meezingbeleving' in de eigen huiskamers bieden. Kortom, een actueel kerstverhaal met een moraal. Het programma wordt geproduceerd door Mediawater en wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk in Nederland en het Kansfonds.

Kerst bij KRO-NCRV

De live uitzending op Kerstavond is een onderdeel van KRO-NCRV's Kerstmenu. Nu we het einde van het jaar naderen, is dit een periode waarin we met elkaar terugkijken en graag samen zijn. Ondanks dat we fysiek afstand moeten houden, voelen we ons meer verbonden dan ooit. Daarom wil KRO-NCRV met de kerstprogrammering dit jaar laten zien dat je er ook voor elkaar kunt zijn op afstand. Zo kun je bijvoorbeeld bij 'Joris' Kerstboom' iemand in het licht zetten met een persoonlijke videoboodschap en door deel te nemen aan Het Grote Online Kerstdiner kun je gezamenlijk dineren. Daarnaast zijn er online diverse recepten te vinden en biedt de omroep een groot muzikaal kerstaanbod.

'De Nationale Kerstavond', donderdag 24 december om 22.30 uur live bij KRO-NCRV op NPO 1.