'De Chantal en Beau Show: tussen de schuifdeuren' op Koningsdag bij RTL 4

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Koningsdag betekent voor veel mensen lekker struinen over de vrijmarkt. Uitgebreid schatgraven tussen al die kleedjes vol omgekieperde huisraad en dan onderhandelen over de prijs van een oude lp of tijdschrift. Maar die traditie wordt dit jaar ruw verstoord door het coronavirus. Nederland blijft binnen en de kleedjes dus ook.

Om deze Koningsdag niet zomaar voorbij te laten gaan, maakt RTL 4 aanstaande maandagavond een speciale live-uitzending vanuit het kantoor van Chantal Janzen: 'De Chantal en Beau Show: tussen de schuifdeuren'. Samen met Beau van Erven Dorens biedt Chantal de kijker de mogelijkheid om alsnog hun spullen te verkopen. En dat niet alleen: ook workshops, muziekoptreden en diners zijn mogelijk. Noem het maar op. Niets is te gek. De leukste, gekste en meest bijzondere spullen en acties brengen Beau en Chantal bij de kijkers onder de aandacht.

Mensen die iets bijzonders willen verkopen of iets speciaals willen laten zien of horen, kunnen dat opgeven via kikavrijmarkt.nl. Daar kunnen zij vanaf woensdag 22 april ook een kleedje met hun spullen op zetten. De opbrengst, of een deel daarvan, geven zij naderhand aan KiKa, die dat gebruikt voor belangrijk onderzoek naar kinderkanker.

'De Chantal en Beau Show: tussen de schuifdeuren' in samenwerking met KiKa, maandag 27 april live tussen 20.30 en 22.00 uur bij RTL 4.