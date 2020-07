De beste kinderfilms op Amazon Prime Video voor tijdens de schoolvakantie

Het is bijna schoolvakantie en dat betekent extra veel tijd om de leukste films te bekijken. Heb jij nu eindelijk tijd om je favo film nog een extra keer te kijken? Of kies je voor een nieuwe film die je nog nooit gezien hebt?

'The Emoji Film'

Verstopt in een App ligt Textopolis, een bruisende stad waar alle Emojis wonen, in de hoop te worden geselecteerd door de gebruikers van de telefoon. In deze wereld heeft elke emoji slechts één gelaatsuitdrukking. Met uitzondering van Gene, een uitbundige emoji die zonder filter werd geboren en meerdere uitdrukkingen heeft. Gene is vastbesloten om ‘normaal’ te worden, net als alle andere Emoji’s. Zal het hem lukken?

'Meet Dave'

Een groep kleine mensachtige buitenaardse wezens arriveert op aarde in een ruimteschip dat erg veel lijkt op hun eigen kapitein. De besturing van het ruimteschip oplevert in de omgang met mensen nogal wat misverstanden op, wat tot heel wat komische situaties leidt! 'Meet Dave' is een geweldige familiekomedie waarin Eddy Murphy in volle glorie te bewonderen is!

'Ugly Dolls'

In UglyVille wonen poppen die er soms wel heel erg creatief uitzien, maar ze zijn allemaal gelukkig met elkaar. Moxy heeft gehoord van de echte wereld met mensen, zij wil hier dolgraag heen. Zij en haar vriendjes moeten eerst door PerfectionVille heen om de overtocht te kunnen maken. Lou is de enige die bepaalt, wie dat mag en in PerfectionVille gaat perfectie boven alles.

'Buurman & Buurman: Hebben een nieuw huis'

'Buurman & Buurman' zijn terug met nieuwe avonturen. In 'Buurman & Buurman' bedenken de Buurmannen nieuwe briljante oplossingen voor de alledaagse problemen waar zij tegen aanlopen. Geniet van de soms klunzige avonturen van het stel en wie weet kun je er zelf nog wat van leren.

'Dikkertje Dap'

Dikkertje Dap is op dezelfde dag geboren als zijn beste vriend Raf, een giraf. Omdat zijn pa verzorger is in de dierentuin, is Dikkertje vaak bij Raf te vinden. Ze zijn onafscheidelijk en delen alles, tot Dikkertje voor het eerst naar school gaat en erachter komt dat giraffen niet naar school mogen. Dikkertje mist Raf enorm, maar maakt gelukkig ook spannende nieuwe dingen mee.

'Asterix - Het geheim van de toverdrank'

Panoramix is kampioen in het acrobatisch snijden van maretak uit de eiken rondom het dorp van de onverzettelijke Galliërs. Geheel tegen zijn gewoonte in maakt hij daarbij toch een gemene val en dat zet hem aan het denken! Wat zou er gebeuren als hij plots niet meer in staat zou zijn om zijn toverdrank te maken?

'The Pursuit of Happyness'

'The Pursuit of Happyness' is het inspirerende, waargebeurde verhaal over het leven van Chris Gardner. Het leven van Chris Gardner (Will Smith) bestaat uit onbetaalde rekeningen en onverkoopbare handel. Wanneer zijn vrouw hem verlaat, moet hij hun vijfjarige zoontje Christopher (Jaden Smith) alleen opvoeden. Chris zet alles op alles om voor een betere toekomst te zorgen.

'Everest, de jonge Yeti'

Als de ondeugende vrienden Yi, Jin en Peng een jonge Yeti op hun dak ontdekken, besluiten ze om hem Everest te noemen. Vervolgens gaan ze op een epische speurtocht om dit magische wezen te herenigen met zijn familie. En dit levert de leukste avonturen op, want de familie van Yeti woont niet op zomaar een plek. Zijn familie woont op het hoogste punt van de aarde.

'Despicable Me' (1, 2 en 3)

Om de grootste superschurk ter wereld te worden probeert Gru met zijn hilarische minions de maan te stelen, maar dan veroveren drie meisjes zijn hart en loopt het allemaal iets anders dan hij dacht. Gru heeft er genoeg van om super slecht te zijn en wil een supervader worden.