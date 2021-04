De Bauers reizen af naar Radhadesh en maken kennis met het leven van de Hare Krishna's

Vanaf woensdag 28 april is in 'De Bauers: Bestemming Onbekend' te zien hoe Frans en Mariska Bauer iedere week vertrekken naar een voor hen vreemde wereld en hoe ze deze op geheel eigen wijze ontdekken.

Ze komen terecht op plekken waar ze nog nooit van hebben gehoord en ontmoeten mensen met een levensstijl die ze niet kennen.

In de eerste aflevering reizen Frans en Mariska met de camper naar de Belgische Ardennen en komen ze in Radhadesh terecht, waar een hele grote groep Hare Krishna’s blijkt te wonen. Een Nederlandse Monnik ontfermt zich over de Bauers en introduceert ze in de voor hen totaal onbekende wereld. Frans en Mariska worden ondergedompeld in het leven op Radhadesh en ervaren het leven van een Hare Krishna. Tijdens dit bestaan zonder vlees, lust, koffie en enorme toewijding voor het geloof, ontdekken Frans en Mariska de liefde en de zorgzaamheid van de gemeenschap naar Krishna en naar elkaar.

Frans & Mariska: 'We hadden wel eens van de Hare Krishna’s gehoord, maar wat die mensen nou écht bezighoudt en wat ze drijft, wisten we niet. We hebben met ze meegedaan, zo sloten we bijvoorbeeld iedere ochtend om vier uur aan bij hun verering van Hare Krishna. En dat gaat de hele dag door met allerlei gebeden. Tijdens dit bezoek hebben we kennisgemaakt met hun gedachtegoed en dat heeft ons wel de ogen geopend.'

In de afleveringen hierna worden De Bauers iedere week opnieuw verrast met voor hen een nieuwe wereld. Met respect voor iedereen dompelen ze zich onder in unieke levensstijlen, met verschillende levens- en/of geloofsovertuigingen, en vallen van de ene in de andere verbazing. Zo leren ze over de manier van leven in een Ecodorp en belanden ze samen met hun oudste zoon Christiaan in een oude ruïne in de Franse Vogezen. Ook komen ze terecht in het grootste bedevaartsoord in Nederland, reizen ze af naar het Italiaanse Damanhur om kennis te maken met de inwoners van een spirituele leefgemeenschap en gaan De Bauers op bezoek bij de Rastafari in Aruba.

'De Bauers: Bestemming Onbekend' wordt geproduceerd door Rocket i.s.m. SimpelZodiak, een label van Banijay Benelux, en is vanaf woensdag 28 april 20.30 uur te zien bij RTL 4.