De Bauers beleven nieuwe reisavonturen in 'De Bauers in Argentinië'

De Bauers beleven nieuwe reisavonturen in 'De Bauers in ArgentiniŽ'

Foto: RTL 4 - © RTL 2020

Vanaf donderdag 2 januari zien we De Bauers weer zoals we ze zo graag zien: op reis. Ditmaal bezoeken ze ArgentiniŽ, het geboorteland van onze Koningin.

Frans en Mariska dompelen zichzelf acht afleveringen lang op geheel eigen wijze onder in de cultuur van dit Zuid-Amerikaanse land. Ze vallen van de ene verwondering in de andere en ontdekken het land op de manier zoals we dat van de Bauers kennen; open-minded, onbevangen en met humor.

Voor Frans en Mariska was het een bijzondere reis: 'Argentinië, het geboorteland van Maxima, heeft ons enorm verrast. Het was een adembenemende reis met bijzonder mooie landschappen en geweldige steden en dorpjes. De mensen die we hebben mogen ontmoeten hebben een plek in ons hart gekregen en zijn we ook dankbaar voor hun gastvrije ontvangst. Voorheen dachten wij dat Argentinië alleen maar stond voor voetbal, tango en natuurlijk de steaks! Nu weten we wel beter, want het is een geweldige ontdekkingsreis geweest. Met een koffer vol mooie herinneringen zijn we terug naar Nederland gegaan en we zijn trots dat heel Nederland dit mooie land door onze ogen nog beter leert kennen. Het was een avontuur met een lach en een traan.'

In de eerste aflevering is te zien hoe Frans en Mariska zich zo goed mogelijk voorbereiden op hun reis en ontmoeten ze Carel Kraayenhof. Hij bespeelt de bandoneon, waarmee hij onze koningin tot tranen toe beroerde tijdens haar bruiloft. Er staat tijdens de reis natuurlijk nog veel meer op het Argentijnse menu. Zo trappen De Bauers een balletje op het heilige gras waar ooit Diego Maradona zijn carrière begon en maken ze een indrukwekkende wandeling met lama’s door het imponerende Andesgebergte. Ze ontmoeten ook locals en Nederlanders die daar een leven hebben opgebouwd. Uiteraard wagen zij zich ook aan een traditionele Argentijnse tango.

'De Bauers in Argentinië' wordt geproduceerd door Simpel Media.

'De Bauers in Argentinië', vanaf donderdag 2 januari 20.30 uur bij RTL 4.