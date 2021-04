De 93e Oscars-nominaties van Walt Disney Studios, Disney Pixar en Searchlight pictures

Dit jaar maken de volgende Walt Disney Studios, Disney Pixar en Searchlight Pictures films kans op een Academy Award: 'Nomadland', 'Soul', 'Mulan', 'Onward', 'The One and Only Ivan' en shortfilm 'Borrow'.

De Academy Awards worden dit jaar uitgereikt tijdens de 93e Oscar®-ceremonie in de nacht van 25 op 26 april. FOX heeft dit jaar weer de rechten bemachtigd om de Oscars live uit te zenden in Nederland en zendt de uitreiking live uit op kanaal 11 (Ziggo), kanaal 16 (KPN) en kanaal 13 (T-Mobile).

'Oscars: The Red Carpet' is in de nacht van zondag 25 op maandag 26 april te zien vanaf 00.30 uur en aansluitend de Oscars 2021 vanaf 02.00 uur op FOX.

'Nomadland'

Na de economische ondergang van haar bedrijf op het platteland van Nevada gaat Fern (Frances McDormand) met een bus op pad om de wereld te verkennen als een moderne nomade. In 'Nomadland', de derde speelfilm van Chloé Zhao, spelen echte nomaden Linda May, Swankie en Bob Wells de mentoren en vrienden die Fern steunen tijdens haar ontdekking van het Amerikaanse westen. 'Nomadland' is geregisseerd door Chloé Zhao, geschreven door Jessica Bruder en Chloé Zhao en geproduceerd door Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan, Janvey en Chloé Zhao.

'Nomadland' is genomineerd voor:

Best Film

Best Actress

Best Director

Best Cinematography

Best Film Editing

Best Writing (Adapted Screenplay)

'Nomadland' is vanaf 30 april te zien op Disney+ en te zien in de bioscopen zodra die weer open gaan.

'Soul'

Wat maakt jou als persoon nou eigenlijk… jou? Pixar Animation Studio’s brengt de animatiefilm Soul. Het vertelt het verhaal van Joe Gardner (stem van Jamie Foxx), een muziekdocent aan een middelbare school in New York. Hij krijgt de kans van zijn leven als hij mag optreden in de bekendste jazzclub van de stad. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en Joe verlaat onderweg naar zijn optreden de straten van New York City voor het 'Hiervoormaals'. Een wonderlijke plek waar personen een eigen persoonlijkheid krijgen, hun eigenaardigheden vormen en waar persoonlijke interesses ontstaan voordat zij kunnen 'aarden'. Wanhopig om weer terug te keren naar zijn leven op aarde, besluit Joe samen te werken met de jeugdige ziel 22 (stem van Tina Fey). Deze geestige ontmoeting brengt veel teweeg, want 22 heeft nooit de aantrekkingskracht van het menselijk leven begrepen. Terwijl Joe wanhopig probeert te laten zien wat nu toch zo geweldig is aan het leven op aarde, ontdekt hij zelf de antwoorden op enkele van zijn meest belangrijke levensvragen.

'Soul' is geregisseerd door Academy Award® winnaar Pete Docter ('Inside Out', 'Up'), co-regie is gedaan door Kemp Powers ('One Night in Miami') en de film is geproduceerd door Academy Award® genomineerde Dana Murray (Pixar short 'Lou').

'Soul' is genomineerd voor:

Best Animated Feature film

Best Music (Original Score)

Best Sound

Stream Soul nu via Disney+.

'Mulan'

De Keizer van China besluit dat één man per gezin moet dienen in het Keizerlijke leger om het land te kunnen verdedigen tegen indringers uit het Noorden. In het geheim neemt Hua Mulan, de oudste dochter van een respectabele krijger, de plaats in van haar doodzieke vader. Gemaskerd als man, Hua Jun, wordt ze bij elke training getest en gebruikt ze haar innerlijke kracht om haar ware potentie te kunnen tonen. Het is een meeslepende reis die haar zal veranderen in een strijder en haar het respect zal opleveren voor een dankbare natie ... en een trotse vader. Mulan heeft een internationale cast met onder meer: Yifei Liu als Mulan, Donnie Yen als Commander Tung, Jason Scott Lee als Böri Khan; Yoson An als Cheng Honghui; met Gong Li als Xianniang en Jet Li als de Keizer. De film is geregisseerd door Niki Caro, het scenario is geschreven door Rick Jaffa & Amanda Silver en Elizabeth Martin & Lauren Hynek en is gebaseerd op het verhalende gedicht The Ballad of Mulan.

'Mulan' is genomineerd voor:

Best Costume Design

Best Visual Effects

Stream Mulan nu via Disney+.

'Onward'

De Disney en Pixar film Onward vertelt het verhaal van twee tiener elvenbroers (stemmen van Chris Pratt en Tom Holland). Samen beginnen ze aan een bijzondere en avontuurlijke zoektocht om te ontdekken of er nog ergens in de wereld magie te vinden is. Deze nieuwe animatiefilm van Pixar Animation Studios is geregisseerd door Dan Scanlon en geproduceerd door Kori Rae - het team achter Monsters University.

'Onward' is genomineerd voor:

Best Animated Feature Film

Stream Onward nu via Disney+.

'The One And Only Ivan'

Disney's 'The One and Only Ivan' is een verfilming van het award-winnende boek over een hele speciale gorilla en het onvergetelijke verhaal van schoonheid en vriendschap, de kracht van visualisatie en het belang van thuis. Ivan is een zilverrug gorilla van 180 kilo die samenwoont met Stella de olifant, Bob de hond en verschillende andere dieren in een winkelcentrum. Hij heeft weinig herinneringen aan de jungle waar hij gevangen werd, maar wanneer hij de baby olifant Ruby ontmoet is hij diep geraakt. Ruby is recentelijk gescheiden van haar familie in het wild, wat ervoor zorgt dat Ivan zijn leven, waar hij vandaan komt, en wat zijn doel is begint te betwijfelen. Het hartverwarmende avontuur, dat met een indrukwekkende combinatie van live-action en CGI naar het scherm komt is gebaseerd op Katherine Applegate’s bestseller, die verscheidene prijzen heeft gewonnen nadat het verscheen in 2013.

'The One And Only Ivan' is genomineerd voor:

Best Visual Effects

Stream The One and Only Ivan nu via Disney+.

'Burrow'

Een jong konijn begint aan een reis om het hol van haar dromen te graven, ondanks dat ze geen idee heeft wat ze doet. In plaats van haar gebreken aan haar buren te onthullen, graaft ze zichzelf dieper en dieper in de problemen. Nadat ze een dieptepunt heeft bereikt, leert ze dat het geen schande is om om hulp te vragen. 'Burrow' is geschreven en geregisseerd door Madeline Sharafian en is geschreven door Mike Capbarat.

'Burrow' is genomineerd voor:

Best Short Film (Animated)

Stream de shortfilm Burrow nu via Disney+.