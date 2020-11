Danny Ghosen maakt tweeluik over het nieuwe fenomeen 'Brotherhood'

Foto: © NTR 2020

Journalist en documentairemaker Danny Ghosen duikt voor het tweeluik 'Danny & The Brotherhood' in de wereld van Sin Miedo.

In twee delen zien we hoe Ghosen kennismaakt met de club, deze is ontstaan nadat motorclubs als de Hell’s Angels, No Surrender en Satudarah verboden werden. Ghosen weet, net als in zijn programma Danny Op Straat, deuren te openen die voor anderen gesloten blijven. 'Danny & The Brotherhood' is op maandag 23 november en maandag 30 november te zien bij NTR op NPO 3.

Nu een aantal grote motorclubs verboden zijn, kruipt het club-bloed waar het niet gaan kan. Oud-leden van de motorclubs én nieuwe leden verenigen zich nu als nieuwe 'brotherhoods'. De mannen van 'Sin Miedo' delen met Danny wie ze zijn en waarom de brotherhood zo belangrijk voor ze is. Ghosen is erbij als ze twee nieuwe 'chapters' inwijden. Dit eindigt met een groot feest in hun geheime clubhuis. De club heeft ook een gecompliceerde relatie met politie en lokale overheden. De politie houdt hen naar eigen zeggen structureel in de gaten en met de gemeente voeren ze een verhitte strijd om hun clubhuis te behouden.

Rekruteren

The Brotherhood Sin Miedo uit Utrecht bestaat inmiddels uit zeven chapters of afdelingen door het hele land. Op het eerste gezicht lijken hun outfits en hun uiterlijke verschijnselen heel erg op die van een authentieke motorclub, maar volgens de mannen zelf zijn ze dat absoluut niet. Ghosen: 'Het OM was zo trots dat het eindelijk gelukt is om grote motorclubs te verbieden. Maar wat je nu ziet is dat het leidt tot versplintering. En deze nieuwkomers zijn keihard bezig om mensen te rekruteren. In de afgelopen jaren zijn in Nederland allerlei brotherhoods en motorclubs uit de grond gestampt. De grote vraag is: Wie zijn deze nieuwe 'Brotherhood' leden? Wat houdt hun kameraadschap in? En waar staan ze voor?'

'Danny op Straat'

Danny Ghosen is momenteel wekelijks te zien op donderdagavond met zijn programma 'Danny op Straat', waarin hij indringend en spraakmakend verslag doet van werelden die veelal gesloten of onbekend blijven voor het grote publiek. Afgelopen weken was te zien hoe hij anti-abortus-activisten volgde, het gesprek aanging met complotdenkers en aanhangers van QAnon, hij bezocht opnieuw drillrappers en hij ontmoette activisten die strijden tegen de oprichting van 'pedopartij' PNVD (Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit).

'Danny & The Brotherhood', maandag 23 november en maandag 30 november om 21.20 uur bij NTR op NPO 3.