Coronacrisis: 'RTL Boulevard' vandaag al om 17 uur op tv

Foto: RTL 4 - © RTL 2019

De coronacrisis zorgt ook voor verschuivingen in het programmaschema van RTL4. 'Koffietijd' en '5 Uur Live' komen te vervallen, 'RTL Boulevard' komt extra vroeg op het scherm.

'In de file staan is er vandaag voor de meeste mensen niet bij, dus je kunt je thuiswerkdag op een relaxte manier voor de tv afsluiten. Dat doe je met RTL Boulevard, want de uitzending van vandaag is vanwege de speciale toespraak van Mark Rutte al om 17 uur te zien.', klinkt het op de website van 'RTL Boulevard'.



De uitzending van vandaag staat volledig in het teken van de coronacrisis en de maatregelen die gisteren afgekondigd zijn.



'RTL Boulevard', maandag 16 maart om 17.00 uur op RTL4.



