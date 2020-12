Comedy Central sluit 2020 eerder af met Oudejaarsconference Javier Guzman: 'Raspopulist'

ViacomCBS-zender Comedy Central sluit het jaar eerder af dan de rest met een avond ongegeneerd lachen! Cabaretier Javier Guzman neemt op dinsdag 29 december om 20.30 uur in zijn Oudejaarsconference: 'Raspopulist' het jaar met je door.

Hard, scherp en hilarisch raast hij door 2020. Zichzelf vastbijtend in het nieuws, zal niets onbesproken blijven.

Cabaretier Javier Guzman, met inmiddels al zes sinterklaasconferences, twee oudejaarsconferences en negen avondvullende theaterprogramma’s op zijn naam, zou dit jaar geen oudejaarsconference maken maar een sabbatical nemen. Maar toen íedereen een sabbatical besloot te nemen vond Javier dat hij geen andere keuze had.

Javier Guzman had alles af kunnen zeggen. Hij had de #ikdoenietmeermee kunnen gebruiken. Hij had zich kunnen laten omscholen. Maar dat heeft hij allemaal niet gedaan. In plaats daarvan heeft hij een vlijmscherpe oudejaarsconference gemaakt waarmee we het jaar 2020 voor eens en voor altijd af kunnen sluiten. In een hoog tempo neemt hij ons mee van de lockdown via de Black Lives Matter beweging naar de belastingdienst en weer terug de lockdown in. Niets blijft onbesproken! De onderste steen zal boven komen, of het nu de waarheid of complete waanzin is.

Javier Guzman is cabaretier, stand-up comedian en acteur. Hij is geboren op Gran Canaria en is op jonge leeftijd met zijn moeder en broertje Emilio naar Nederland geëmigreerd. In 1998 studeerde hij aan de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam. In het derde jaar van deze opleiding (2002) won hij zowel de jury als publieksprijs op het Leids Cabaretfestival. In 2003 studeerde hij af en zette hij zijn carrière voort op de planken, televisie en het witte doek. Hij is ondertussen niet meer weg te denken uit de Nederlandse en Vlaamse theaterscene.

Luid 2021 lachend in met Oudejaarsconference 2020: 'Raspopulist' van Javier Guzman exclusief op dinsdag 29 december om 20.30 uur op ViacomCBS-zender Comedy Central.