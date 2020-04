Comedy Central lanceert 'Comedians in Quarantine'

ViacomCBS zender Comedy Central lanceert de online videoserie 'Comedians in Quarantine'. Lachen in tijden van Corona, het lijkt ongepast, maar het is gewoon nodig.

Terwijl we met zijn allen proberen te wennen aan het nieuwe normaal waarin we fysiek steeds verder van elkaar verwijderd raken, hebben we behoefte aan twee zaken: herkenbare verhalen en humor. Comedians; Steven Brunswijk, Jeroom Snelders, Johan Goossens en Ruud Smulders brengen deze twee elementen samen en geven een inkijkje in hun leven. En laten ze zien wat zij doen tijdens de coronacrisis.

Vanaf 23 april is er elke donderdag om 16.00 uur een video’s te zien op Instagram, Facebook, Twitter en het YouTube kanaal van Comedy Central. De comedians zullen verschillende sketches schrijven, uitvoeren en zelf opnemen, ook geven ze o.a. tips over het omgaan met verveling en social distancing, vanuit hun eigen huis.

'Comedians in Quarantaine', vanaf 23 april elke donderdag om 16.00 uur te zien op de online platformen van Comedy Central.