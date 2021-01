Chazia Mourali terug op tv met 'Chazia & Puccini'

Foto: © NTR 2021

Het nieuwe jaar gaat op NPO 2 van start met een gloednieuw tv-programma van Chazia Mourali. Voor de nieuwe NTR-serie 'Chazia & Puccini' onderzoekt Mourali het leven en werk van, volgens critici, één van de meest vrouwonvriendelijke componisten die ooit geleefd heeft; Giacomo Puccini.

Chazia Mourali is een groot operaliefhebber en neemt de kijker mee in haar levenslange liefde voor Puccini's opera's.

Ze onderzoekt ook zijn werk en levensloop in het licht van de vrouwenemancipatie en #MeToo. Want zo dramatisch als de klanken van zijn muziek, verliep het leven van Puccini’s vrouw Elvira en zijn vele minnaressen. Ook de vrouwen uit zijn opera’s komen altijd met een gebroken hart aan hun, vaak zelfgekozen, einde.

Chazia in de voetsporen van Puccini

Operafanaat Chazia Mourali, reist 125 jaar na Puccini's definitieve doorbraak met de première van zijn opera La Bohème, in zijn voetsporen om de kijker kennis te laten maken met zijn roerige leven en meeslepende muziek. 'Puccini is op dit moment de meest opgevoerde operacomponist ter wereld. Maar er zijn steeds meer critici die vinden dat Puccini's opera’s niet meer in originele vorm zouden mogen worden opgevoerd vanwege hun seksistische en racistische karakter. Wacht zijn werk een zelfde toekomst als roofkunst, Zwarte Piet en standbeelden van koloniale leiders, of zwijmelt het publiek over een paar eeuwen nog steeds bij de dood van zijn vele vrouwelijke personages op het podium?', vraagt Mourali zich af. 'Hoe rijm ik mijn eigen diepe liefde voor Puccini's opera's, met de kennis over zijn onbeteugelde karakter, dat uiteindelijk zelfs leidde tot de gruwelijke zelfmoord van zijn dienstmeisje?’

'Een jarenlange droom komt uit'

De serie is grotendeels opgenomen in Italië, waar onder andere opnames zijn gemaakt in Puccini’s privéhuizen en gesprekken zijn gevoerd met zowel kenners als met de gewone man op straat, die tóch allemaal zijn opera’s mee kunnen neuriën. Mourali; 'Ik ben voor deze serie letterlijk en figuurlijk in het hart van de Italiaanse opera gedoken, een jarenlange droom die uit komt. Ik wilde zo graag mijn liefde voor opera en voor Puccini delen met de kijker. En dat gaat hopelijk lukken dankzij deze prachtserie waarin we op de mooiste plekken zijn geweest om een buitengewoon boeiend levensverhaal te vertellen van iemand die tegenwoordig toch een beetje bekend staat als een 'foute man'. Maar of dat helemaal terecht is, daarvoor moet je natuurlijk kijken…'

Was Puccini een vrouwenhater?

Puccini was volgens velen een vrouwenhater, een ongelofelijke seksist en een notoire rokkenjager die de vrouwen in zijn leven én op het podium, letterlijk tot waanzin dreef. Maar tegelijkertijd is hij ook één van de meest briljante, meeslepende en onweerstaanbare operacomponisten ooit. Zelfs wie de naam Puccini helemaal niets zegt, kent wél zijn meeslepende melodieën van grote evenementen zoals de optredens van Pavarotti bij de Olympische Spelen en het WK Voetbal, commercials en zelfs populaire tv-talentenjachten. Puccini’s meest beroemde aria 'Nessun Dorma' wordt vandaag de dag, midden in de coronacrisis, nóg meer dan ooit gevierd als nationaal symbool van Italië; als een tweede volkslied.

Aflevering 1: Vrouwenverslinder, Vrouwenhater - zondag 3 januari

Waar komt de obsessie voor vrouwen in Puccini's werk vandaan? Chazia Mourali gaat naar het geboortehuis van Puccini in Lucca, waar hij opgroeide tussen de vrouwen. Puccini's moeder regelt een beurs zodat hij kan studeren aan het conservatorium in Milaan. Zijn privé ervaring met de dood zien we terug in de opera 'La Bohème', waarin het onschuldige meisje Mimi sterft….

Aflevering 2: Een schokkende martelscène - zondag 10 januari

Puccini schrijft voor Tosca de meest realistische martelscène uit de hele operageschiedenis. Chazia Mourali gaat naar Rome waar Tosca zich afspeelt. Ze beklimt een klokkentoren om te horen hoe Puccini de Romeinen voor zich wint en Verdi te slim af is. Ondanks alle regels van de kerk gaat Puccini samenwonen met een getrouwde vrouw en krijgt met haar een kind. En op de Engelenburcht vertelt Sopraan Amarilli Nizza hoe ze als Tosca met een mes een eind maakt aan de marteling.

Aflevering 3: Een exotisch avontuurtje - zondag 17 januari

Gaat Puccini's opera 'Mme Butterfly' over een exotisch avontuurtje met een Japanse Geisha? Of toont Puccini juist dat hij haar wanhoop volledig begrijpt? Chazia Mourali bezoekt de plek van Puccini’s ongeluk, waarna zijn geheime liefdesleven een drama veroorzaakte. Ook gaat ze naar zijn huis in Torre del Lago waar hij een jetset leven leefde. Maar hij was hier ook ten einde raad, net als Madame Butterfly.

Aflevering 4: Mag ik van Puccini houden? - zondag 24 januari

Wat vertelt Puccini's ons in zijn laatste onafgemaakte opera? Chazia Mourali bezoekt zijn oude vervallen villa in Viareggio waar Puccini het sprookjesachtige 'Turandot' schreef. Is er een overeenkomst tussen de rol van Liu en zijn dienstmeisje Doria Manfredi? Beiden kozen voor de dood en namen een groot geheim mee hun graf in. Was Doria slachtoffer van Puccini’s obsessie voor vrouwen? Geeft Puccini in zijn laatste opera zelf antwoord op de vraag of hij een vrouwenhater is?

'Chazia & Puccini', vanaf zondag 3 januari om 19.30 uur bij NTR op NPO 2.