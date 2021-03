Carrières Bilal Wahib en Oussama Ahammoud lijken voorbij

De carrière van Bilal Wahib (22) en Oussama Ahammoud (20) lijkt voorgoed voorbij. Dat schrijven diverse Nederlandse media. Beide heren kwamen eerder deze week in het nieuws nadat ze zwaar uit de bocht gingen tijdens een live op Instagram.

Het was deze week hét gespreksonderwerp: acteurs Bilal Wahib en Oussama Ahammoud gingen tijdens een livechat op Instagram zwaar over de schreef met een minderjarige volger. Ze deden de jongen, naar verluidt amper 11 of 12 jaar oud, een expliciet oneerbaar voorstel.

Wahib werd na een klacht zelfs opgepakt en moest even de cel in. Ook Ahammoud werd aan de tand gevoeld over het voorval. Ze zullen zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden voor zedenfeiten.

BNNVARA, waarop Bilal Wahib het kinderprogramma 'Teenage Boss' presenteert, kwam onmiddellijk in actie en schrapte alvast de geplande heruitzending van het programma. RTL 4 schrapte dan weer de aflevering van 'Rooijakkers Over De Vloer' waarin de acteur te zien zou zijn.

Donderdag maakte Instagram dan bekend dat beide heren levenslang toegang tot de applicatie wordt ontzegd. Bilal Wahib zou donderdag aanschuiven aan tafel bij 'Beau' op RTL 4, maar is daar nu op terug gekomen. Dat meldt het AD. Hij zou daar voor het eerst op de storm van afgelopen dagen reageren. Maar dat gaat dus niet door, zo bevestigt het management van de acteur.

Wahib en Ahammoud zijn beiden acteurs in de populaire Videoland-serie 'Mocro Maffia'. Deze serie blijft (voorlopig?) gewoon bechikbaar op de streamingdienst.

Bron: ad.nl - eigen bericht